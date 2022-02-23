Сутормин: «Мы показали, что можно играть с «Бетисом» с позиции силы»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин считает, что неделю назад питерские футболисты сыграли против «Бетиса» достаточно хорошо и на высоком уровне.

- Мы показали, что можно играть с «Бетисом» с позиции силы, - заявил Сутормин на пресс-конференции.

При этом футболист указал на ошибки своей команды в том поединке, полагая, что плохое начало игры со стороны «Зенита» позволило сопернику получить большой перевес.

Напомним, что в дебюте испанская команда забила два мяча подряд и победила со счетом 3:2. 24 февраля в Севилье состоится ответный поединок.

Поминутная текстовая трансляцияна LiveResult.ru.