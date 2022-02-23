​Сёмин: «У «Зенита» хорошие шансы пройти «Бетис»

В четверг вечером «Зенит» проведёт гостевой матч Лиги Европы против «Бетиса». Команде Сергея Семака придётся отыгрываться после домашних 2:3, благо после отмены правила гостевого гола решить эту задачу несколько проще.

На игре между «Бетисом» и «Зенитом» будет присутствовать известный российский тренер Юрий Сёмин. Об этом он рассказал «РБ Спорт». Кроме того, экс-наставник «Локомотива» оценил шансы команды Сергея Семака пройти дальше.

«Думаю, у наших есть хорошие шансы пройти в 1/8 Лиги Европы. «Зенит» провёл хорошие 70 минут и играл на равных у себя дома против «Бетиса». Будем поддерживать наших ребят», - сказал Сёмин.