Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

​Сёмин: «У «Зенита» хорошие шансы пройти «Бетис»

23 Февраля 2022 • 19:25 Комментировать
Бетис
...
Зенит
2.00 3.85 3.40
24.02 23:00

В четверг вечером «Зенит» проведёт гостевой матч Лиги Европы против «Бетиса». Команде Сергея Семака придётся отыгрываться после домашних 2:3, благо после отмены правила гостевого гола решить эту задачу несколько проще.

На игре между «Бетисом» и «Зенитом» будет присутствовать известный российский тренер Юрий Сёмин. Об этом он рассказал «РБ Спорт». Кроме того, экс-наставник «Локомотива» оценил шансы команды Сергея Семака пройти дальше.

«Думаю, у наших есть хорошие шансы пройти в 1/8 Лиги Европы. «Зенит» провёл хорошие 70 минут и играл на равных у себя дома против «Бетиса». Будем поддерживать наших ребят», - сказал Сёмин.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бетис Зенит Юрий Сёмин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БЕТИС ЗЕНИТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Февраля
19:25 · Лига Европы
​Сёмин: «У «Зенита» хорошие шансы пройти «Бетис»
19:12 · Лига Европы
Луис Альберто: «Однажды я хотел бы вернуться в Испанию»
18:22 · Лига Европы
​Защитник «Бетиса»: «Дзюба – самый высокий игрок, против которого я играл»
18:19 · Лига Европы
Спаллетти верит, что сейчас «Барселона» всё так же сильна, как и при Месси
17:34 · Лига Европы
Ди Лоренцо: «Наполи» хочет обыграть «Барселону» до серии пенальти»
17:26 · Лига Европы
​Пеллегрини: «У «Зенита» есть креативные футболисты и игрок ростом в 196 сантиметров»
16:59 · Англия. Кубок лиги
У «Челси» есть опция продления Аспиликуэты на один год
15:11 · Лига Европы
​Боярский: «Пусть попробуют исключить «Зенит» и заодно деньги «Газпрома» из еврокубков» 5
14:29 · Италия. Серия А
Перед переходом в «Рейнджерс» Диалло мог оказаться в «Сассуоло»
13:34 · Лига Европы
Холанн пропустит ответный матч «Боруссии» с «Рейнджерс»
11:21 · Лига Европы
Адвокат оценил шансы «Зенита» в матче с «Бетисом» 1
00:45 · Лига Европы
Обамеянг поведал о жажде забить «Наполи» на стадионе имени Марадоны
22 Февраля
20:54 · Лига Европы
Петржела: Думаю, «Бетис» пройдёт «Зенит»
19:08 · Лига Европы
​В Румынии сообщили о возможном исключении «Зенита» и «Спартака» из Лиги Европы
15:02 · Лига Европы
Обамеянг отказал французским и итальянским клубам ради перехода в «Барселону»
Все новости
Рекомендуем