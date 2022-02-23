​Защитник «Бетиса»: «Дзюба – самый высокий игрок, против которого я играл»

Защитник «Бетиса» Алекс Морено высказался по поводу Артёма Дзюбы в преддверии ответного матча против «Зенита» в Лиге Европы.

«Думаю, Дзюба является самым высоким игроком, против которого я играл. Но нужно бороться с соперником за каждый мяч, даже если он намного выше тебя. Нужно создавать ему проблемы, нужно делать так, чтобы он испытывал дискомфорт», - высказался Морено, чьи слова приводит на своих страницах Marca.

В первой игре «Бетису» удалось обыграть «Зенит» на выезде со счётом 3:2. Теперь команды сразятся в Испании 24 февраля. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.