​Пеллегрини: «У «Зенита» есть креативные футболисты и игрок ростом в 196 сантиметров»

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини дал комментарий перед ответным матчем Лиги Европы против «Зенита».

Напомним, что в первом матче «Бетис» обыграл «Зенит» в Санкт-Петербурге со счётом 3:2.

«Зенит» будет атаковать. В первом матче мы вели в два гола, но им удалось сравнять счёт. «Зенит» - команда уровня Лиги чемпионов. У них есть креативные футболисты и игрок ростом в 196 сантиметров – мощь в воздухе. Мы знаем характеристики соперника и должны провести качественный матч, чтобы пройти дальше», - сказал Пеллегрини на пресс-конференции.

«Бетис» и «Зенит» проведут матч завтра, 24 февраля.