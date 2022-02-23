​Боярский: «Пусть попробуют исключить «Зенит» и заодно деньги «Газпрома» из еврокубков»

Известный артист Михаил Боярский, который является болельщиком питерского «Зенита», высказался на тему санкций западных стран из-за признания Россией ДНР и ЛНР. Как известно, санкции затрагивают и футбольный мир. Так, например, под санкции попал ЦСКА.

«Ну пусть попробуют исключить «Зенит», а заодно и деньги «Газпрома» из еврокубков. Посмотрим тогда, как запоют», - высказался Боярский, чьи слова приводятся на sport24.

Добавим, что в западных странах сейчас активно идут разговоры о бойкоте финала Лиги чемпионов, который в конце мая должен пройти в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».