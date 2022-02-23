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Лига Европы

​Боярский: «Пусть попробуют исключить «Зенит» и заодно деньги «Газпрома» из еврокубков»

23 Февраля 2022 • 15:11 Комментировать (4)

Известный артист Михаил Боярский, который является болельщиком питерского «Зенита», высказался на тему санкций западных стран из-за признания Россией ДНР и ЛНР. Как известно, санкции затрагивают и футбольный мир. Так, например, под санкции попал ЦСКА.

«Ну пусть попробуют исключить «Зенит», а заодно и деньги «Газпрома» из еврокубков. Посмотрим тогда, как запоют», - высказался Боярский, чьи слова приводятся на sport24.

Добавим, что в западных странах сейчас активно идут разговоры о бойкоте финала Лиги чемпионов, который в конце мая должен пройти в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Михаил Боярский
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
Калашник Игорь
23 Февраля 2022 в 15:46
Сергеич, сними шляпу, проветри извилины.
Zenituwka
23 Февраля 2022 в 15:28
Ой дурак, в Европе найдется спонсор-партнер всегда.
Нашел чем кичиться. Для Европы, именно вот это, далеко не главная проблема.
Roni06
23 Февраля 2022 в 15:19
Подожди еще денек, и Зенит не будет в еврокубках))
Alex1972
23 Февраля 2022 в 15:15
Петь как Д'артаньян они точно не умеют... Хе-хе...
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