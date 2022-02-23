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Адвокат оценил шансы «Зенита» в матче с «Бетисом»

23 Февраля 2022 • 11:21 Комментировать
Бетис
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Зенит
2.00 3.85 3.40
24.02 23:00

Голландский специалист Дик Адвокат, поработавший в российском чемпионате с петербургским «Зенитом», поделился мнением о шансах подопечных Сергея Семака в ответной встрече с севильским «Бетисом» в плей-офф Лиги Европы.

«Пусть «Зенит» и проиграл дома, шансы пройти в следующий раунд по-прежнему неплохие. «Зениту» надо выдать лучший матч сезона, чтобы порадовать своих болельщиков», - приводятся слова тренера на страницах Sport24.

На прошлой неделе «сине-бело-голубые» проиграли «Бетису» на «Газпром Арене» со счетом 2:3. Ответный поединок состоится в Испании в четверг, 24 февраля. Победитель этой пары получит путевку в 1/8 финала турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Зенит Дик Адвокат
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БЕТИС ЗЕНИТ
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