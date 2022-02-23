Адвокат оценил шансы «Зенита» в матче с «Бетисом»

Голландский специалист Дик Адвокат, поработавший в российском чемпионате с петербургским «Зенитом», поделился мнением о шансах подопечных Сергея Семака в ответной встрече с севильским «Бетисом» в плей-офф Лиги Европы.

«Пусть «Зенит» и проиграл дома, шансы пройти в следующий раунд по-прежнему неплохие. «Зениту» надо выдать лучший матч сезона, чтобы порадовать своих болельщиков», - приводятся слова тренера на страницах Sport24.

На прошлой неделе «сине-бело-голубые» проиграли «Бетису» на «Газпром Арене» со счетом 2:3. Ответный поединок состоится в Испании в четверг, 24 февраля. Победитель этой пары получит путевку в 1/8 финала турнира.