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Петржела: Думаю, «Бетис» пройдёт «Зенит»

22 Февраля 2022 • 20:54 Комментировать
Бетис
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Зенит
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24.02 23:00

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела спрогнозировал итог дуэли питерского клуба с «Бетисом» в рамках стыковых матчей Лиги Европы. Напомним, что уже в этот четверг подопечные Сергея Семака отправятся в Испанию отыгрывать гандикап в один мяч после поражения на домашнем стадионе.

Чешский специалист отметился не слишком оптимистичными предсказаниями, отметив силу соперника российской команды. «Я бы очень хотел, чтобы дальше прошел «Зенит», но, думаю, как раз пройдет «Бетис». Проиграть дома — это плохой результат! Сейчас на выезде будет очень тяжело», - цитирует Петржелу «Спорт-Экспресс».

К слову, в Питере главный тренер «Бетиса» доверил место в составе нескольким футболистам резерва. Пока неизвестно, прибегнет ли оппонент «Зенита» к ротации в ответной встрече.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Зенит Властимил Петржела
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БЕТИС ЗЕНИТ
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