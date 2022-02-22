​В Румынии сообщили о возможном исключении «Зенита» и «Спартака» из Лиги Европы

На страницах румынского издания Sport вышел материал, посвящённый возможным последствиям признания Россией ДНР и ЛНР в мире футбола. Помимо возможного переноса финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в другую страну, о чём западные СМИ уже писали, в материале говорится о возможном исключении «Зенита» и «Спартака» из Лиги Европы. При этом предположения ничем не подкрепляются.

«Зенит» в четверг проведёт ответный матч Лиги Европы против «Бетиса». «Спартак» же путь в плей-офф начнёт с 1/8 финала. Имя своего соперника команда Паоло Ваноли узнает в конце февраля.