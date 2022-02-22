Назначены арбитры на ответный матч «Бетис» - «Зенит»

Стали известны арбитры, которые получили назначение на ответную встречу 1/16 финала Лиги Европы между севильским «Бетисом» и петербургским «Зенитом».

Как сообщает пресс-служба УЕФА, поединок обслужит бригада судей из Турции. Главный рефери матча – Халил Мелер. Его помощники – Ибрахим Чаглар Уярджан и Мустафа Эйсой. Четвертый арбитр – Арда Кардешлер. За систему видеоповторов будут отвечать итальянец Паоло Валери и турок Абдулкадир Битиген.

Ответная игра состоится в Испании 24 февраля.

Напомним, что в первом поединке «Зенит» уступил на своем поле со счетом 2:3.