Тренер «Бетиса»: «Мы ещё не гарантировали себе выход в следующий этап Лиги Европы»

Рулевой севильского «Бетиса» Мануэль Пеллегрини пообщался с представителями СМИ в преддверии ответного матча с петербургским «Зенитом» в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Первый поединок, состоявшийся на «Газпром Арене», завершился победой испанцев со счетом 3:2.

«Сейчас все наши мысли об ответной встрече с «Зенитом». Нам нужно продолжать в том же духе и закрепить успех. Мы должны хорошо показать себя в ответном матче, ведь выход в следующий раунд еще не гарантирован», - приводит слова тренера газета Marca.

Ответная встреча состоится в Севилье 24 февраля.