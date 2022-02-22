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Тренер «Бетиса»: «Мы ещё не гарантировали себе выход в следующий этап Лиги Европы»

22 Февраля 2022 • 10:24 Комментировать
Бетис
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Зенит
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24.02 23:00

Рулевой севильского «Бетиса» Мануэль Пеллегрини пообщался с представителями СМИ в преддверии ответного матча с петербургским «Зенитом» в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Первый поединок, состоявшийся на «Газпром Арене», завершился победой испанцев со счетом 3:2.

«Сейчас все наши мысли об ответной встрече с «Зенитом». Нам нужно продолжать в том же духе и закрепить успех. Мы должны хорошо показать себя в ответном матче, ведь выход в следующий раунд еще не гарантирован», - приводит слова тренера газета Marca.

Ответная встреча состоится в Севилье 24 февраля.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Зенит Мануэль Пеллегрини
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БЕТИС ЗЕНИТ
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