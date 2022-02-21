Аршавин оценил шансы «Зенита» пройти «Бетис»

Экс-нападающий петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о шансах своей бывшей команды пройти в 1/8 финала Лиги Европы. В рамках 1/16 финала турнира «сине-бело-голубым» противостоит севильский «Бетис».

«Будет очень тяжело. Скорее всего, «Зениту» придется обороняться. На мой взгляд, шансы невелики», - приводит слова Аршавина издание «Спорт день за днём».

В первом матче, состоявшемся на прошлой неделе в Санкт-Петербурге, подопечные Сергея Семака проиграли со счетом 2:3.

Ответный поединок пройдет в Испании в четверг, 24 февраля.