Романцев оценил шансы «Зенита» пройти «Бетис»

Легенда тренерского цеха Олег Романцев, известный по работе в московском «Спартаке», поделился мыслями об ответном поединке петербургского «Зенита» с севильским «Бетисом» в рамках плей-офф Лиги Европы. В первом матче команда Сергея Семака уступила на своем поле со счетом 2:3.

«Голы в гостях теперь оцениваются одинаково, поэтому миссия «Зенита» не представляется невыполнимой. «Зенит» только споткнулся, а не упал!», - передает слова специалиста «Спорт-экспресс».

Ответная встреча между испанской и российской командами состоится в Севилье 24 февраля. Победитель этого противостояния станет участником 1/8 финала Лиги Европы.