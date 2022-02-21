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Лига Европы

Романцев оценил шансы «Зенита» пройти «Бетис»

21 Февраля 2022 • 09:30 Комментировать
Бетис
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Зенит
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24.02 23:00

Легенда тренерского цеха Олег Романцев, известный по работе в московском «Спартаке», поделился мыслями об ответном поединке петербургского «Зенита» с севильским «Бетисом» в рамках плей-офф Лиги Европы. В первом матче команда Сергея Семака уступила на своем поле со счетом 2:3.

«Голы в гостях теперь оцениваются одинаково, поэтому миссия «Зенита» не представляется невыполнимой. «Зенит» только споткнулся, а не упал!», - передает слова специалиста «Спорт-экспресс».

Ответная встреча между испанской и российской командами состоится в Севилье 24 февраля. Победитель этого противостояния станет участником 1/8 финала Лиги Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Зенит Олег Романцев
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БЕТИС ЗЕНИТ
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