Ленивая «Аталанта» лишила англичанина выигрыша в 150 тысяч евро с одного

Некий английский любитель ставок поставил экспресс-ставку на исход нескольких матчей 1/16 финала Лиги Европы. Предлагалось угадать не только исход поединков, но и счет - и в таком случае выигрыш с одного вложенного фунта стерлингов поднимался вплоть до 120 тысяч (или 150 тысяч евро).

И все для него шло очень хорошо, за исключением того, что «Аталанта» разленилась и забила «Олимпиакосу» не три, а два гола. В остальном все сложилось просто тютелька в тютельку. Однако из-за «Аталанты» джекпота все же не получилось, но зато история стала очень популярной в «Твиттере», сообщает Sportbible.