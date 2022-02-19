Назван лучший игрок недели в Лиге Европы

Определен лучший футболист недели в Лиге Европы. По итогам прошедших поединков 1/16 финала индивидуальную награду получил форвард «Порту» Антонио Мартинес. Об этом сообщается в твиттер-аккаунте УЕФА.

В первом матче стадии плей-офф португальскому клубу противостоял римский «Лацио». «Драконы» взяли верх над итальянской командой (2:1) благодаря дублю Мартинеса.

Ответные встречи 1/16 финала Лиги Европы состоятся на следующей неделе – в четверг, 24 февраля.

Добавим, что на этой стадии участвует петербургский «Зенит». В первом матче с севильским «Бетисом» российский клуб потерпел поражение со счетом 2:3.