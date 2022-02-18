Орлов о матче против «Бетиса»: «Во втором тайме «Зенит» играл лучше»

Бывший футболист «Зенита», а ныне комментатор Геннадий Орлов поделился впечатлениями о матче 1/16 финала Лиги Европы, в котором «сине-бело-голубые» проиграли испанскому «Бетису» у себя дома со счётом 2:3.

«Шансов пройти дальше, конечно, мало. Их и изначально было немного. Но хотя бы играли на равных с испанским клубом. А во втором тайме и вовсе превзошли «Бетис», – заявил Орлов в интервью корреспондентам «Спорт-Экспресс»

Напомним, что ответная встреча между «Зенитом» и «Бетисом» состоится 24 февраля в Испании на стадионе «Бенито Вильямарин». Сейчас испанская команда находится на третьем месте в турнирной таблице Ла Лиги.