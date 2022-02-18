Дзюба: «Надеемся, в ответном матче сможем победить»

Нападающий и капитан петербургского «Зенита» Артём Дзюба в своём «Инстаграме» поблагодарил болельщиков «сине-бело-голубых» за поддержку во время матча 1/16 финала Лиги Европы против испанского «Бетиса».

«Большое спасибо всем за поддержку! Атмосфера была классная! Надеемся, в ответном матче сможем победить», – написал нападающий в «Инстаграме».

Напомним, что «Зенит» уступил в первом матче 1/16 финала «Бетису» со счётом 2:3. Один из голов петербургского клуба как раз забил Артём Дзюба. Для того, чтобы пройти в следующий раунд «сине-бело-голубым» будет необходимо выиграть на выезде с разнице в два мяча.