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Лига Европы

Дзюба: «Надеемся, в ответном матче сможем победить»

18 Февраля 2022 • 15:22 Комментировать
Бетис
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Зенит
24.02 23:00
Нападающий и капитан петербургского «Зенита» Артём Дзюба в своём  «Инстаграме» поблагодарил болельщиков «сине-бело-голубых» за поддержку во время матча 1/16 финала Лиги Европы против испанского «Бетиса».
 
«Большое спасибо всем за поддержку! Атмосфера была классная! Надеемся, в ответном матче сможем победить», – написал нападающий в «Инстаграме».
 
Напомним, что «Зенит» уступил в первом матче 1/16 финала «Бетису» со счётом 2:3. Один из голов петербургского клуба как раз забил Артём Дзюба. Для того, чтобы пройти в следующий раунд «сине-бело-голубым» будет необходимо выиграть на выезде с разнице в два мяча.
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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Зенит Артём Дзюба
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БЕТИС ЗЕНИТ
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