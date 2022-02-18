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Лига Европы

Лахиялов: «Чтобы пройти дальше, «Зениту» надо строго сыграть в обороне и попасть мячом в голову Дзюбе» эксклюзив

18 Февраля 2022 • 15:08 Комментировать

Бывший нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») и махачкалинского «Анжи» Шамиль Лахиялов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал поражение «Зенита» от «Бетиса» в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы со счётом 2:3.

- В плане опасных моментов «Зенит» выглядел на равных с одной из лучших команд Испании, но в целом, конечно, шансы «Бетиса» изначально были предпочтительней. Понятно, что питерский и севильский клубы в феврале находятся в разных условиях. Если «Зенит» проводил первый официальный матч после долгого перерыва, то «Бетис» сейчас находится в тонусе – можно сказать, он на пике формы.

Тяжело рассчитывать на положительный результат, если ты пропускаешь дома три мяча. Тем более третий гол на ровном месте привезли себе сами оборона и вратарь. Шансы у «Зенита» в ответном матче остаются, пусть и призрачные. В данном случае хорошо, что правило выездного гола уже неактуально. В Севилье питерцам надо очень строго сыграть в обороне и попасть мячом в голову Дзюбе – только в таком случае у «Зенита» есть возможность пройти дальше.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Зенит Лига Европы Артём Дзюба Шамиль Лахиялов
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