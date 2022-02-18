Канделаки о матче «Зенит» – «Бетис»: «Третьей команде Испании было ох как боязно»

Тина Канделаки поделилась впечатлениями от первого матча 1/16 финала Лиги Европы между петербургским «Зенитом» и «Бетисом». Журналистка заявила, что испанскому клубу было «ох как боязно» играть против «сине-бело-голубых».

«Зенит» хоть и проиграл 2:3, но играл круто. Действительно круто! Третьей команде испанской Примеры прямо сейчас порой было ох как боязно», – заявила Канделаки в своём Телеграм-канале.

Напомним, что первый матч между «Зенитом» и «Бетисом» завершился минимальной победой испанского клуба со счётом 3:2. Ответная встреча пройдёт через неделю на стадионе «Бенито Вильямарин».