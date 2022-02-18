Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it, La Gazzetta dello Sport и CalcioRusso.com, в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал поражение домашнее поражение «Зенита» от «Бетиса» 2:3 в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

- Когда я читаю статьи и комментарии о том, что «Зенит» в еврокубках проиграл, но красиво боролся и ему нечего стыдиться, это напоминает мне нашу итальянская сборную по регби. Она тоже почти всё время проигрывает, а про неё говорят, что она делает всё возможное.

Да, «Зенит» показал в первом тайме хорошую реакцию на два гола «Бетиса» и довольно быстро сравнял счёт, но нельзя было пропускать так дважды. Питерцы очень плохо играли в защите, особенно Ракицкий. Если ты делаешь сопернику много подарков, потом сложно исправить ситуацию.

Во втором тайме «Зенит» имел преимущество, но крупных моментов не хватало. Попадание Кузяева в перекладину и скидка Сергеева на Алберто – это всего лишь полтора шанса. В игре питерцев минусов было больше, чем плюсов, и это не поможет пройти дальше на таком уровне.