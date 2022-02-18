Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Лига Европы

Брага: «Зенит» в еврокубках – как сборная Италии по регби» эксклюзив

18 Февраля 2022 • 11:55 Комментировать (2)

Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it, La Gazzetta dello Sport и CalcioRusso.com, в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал поражение домашнее поражение «Зенита» от «Бетиса» 2:3 в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

- Когда я читаю статьи и комментарии о том, что «Зенит» в еврокубках проиграл, но красиво боролся и ему нечего стыдиться, это напоминает мне нашу итальянская сборную по регби. Она тоже почти всё время проигрывает, а про неё говорят, что она делает всё возможное.

Да, «Зенит» показал в первом тайме хорошую реакцию на два гола «Бетиса» и довольно быстро сравнял счёт, но нельзя было пропускать так дважды. Питерцы очень плохо играли в защите, особенно Ракицкий. Если ты делаешь сопернику много подарков, потом сложно исправить ситуацию.

Во втором тайме «Зенит» имел преимущество, но крупных моментов не хватало. Попадание Кузяева в перекладину и скидка Сергеева на Алберто – это всего лишь полтора шанса. В игре питерцев минусов было больше, чем плюсов, и это не поможет пройти дальше на таком уровне.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бетис Зенит Лига Европы Микаэль Брага
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
alexjaa
18 Февраля 2022 в 12:04
Позор всего футбола на обеспечении государства!!!!!!!!!!!!!!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Февраля
11:37 · Лига Европы
Семшов: «Шансы «Зенита» пройти «Бетис» не изменились» 1
11:01 · Лига Европы
Селюк: «Зениту» надо менять защиту, три пропущенных мяча дома - это катастрофа»
10:24 · Лига Европы
Никифоров: «Зенит» проиграл «Бетису» в первые 20 минут»
09:42 · Лига Европы
Бубнов: «Зенит» мог победить «Бетис», если бы не дурацкие ошибки»
08:37 · Лига Европы
Дмитрий Черышев: «У «Зенита» есть шансы победить «Бетис» 1
08:31 · Лига Европы
Тренер «Браги»: «В противостоянии с «Шерифом» ещё ничего не решено»
08:25 · Лига Европы
Зелински: «Забить гол на «Камп Ноу» - это невероятно» 1
08:12 · Лига Европы
Родригес, забивший «Зениту», претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
06:01 · Лига Европы
Сарри: «Вся борьба впереди»
05:22 · Лига Европы
Гасперини: «Это было нелегко»
05:11 · Лига Европы
Пике: Сыграли отлично, но результат разочаровывает
02:05 · Лига Европы
Сын Йохана Кройфа потребовал от фанатов «Барселоны» прекратить освистывания Дембеле 1
01:55 · Лига Европы
Эксперт считает замену Дзюбы большой ошибкой наставника «Зенита» 1
01:35 · Лига Европы
Хави: «Забили мало, но сыграли хорошо» 1
00:58 · Лига Европы
«Аталанта», «Порту», «Севилья» и «Лестер» победно возобновили еврокубки
Все новости
Рекомендуем