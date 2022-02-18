Тренер «Браги»: «В противостоянии с «Шерифом» ещё ничего не решено»

В первом поединке 1/16 финала Лиги Европы португальская «Брага» встречалась на выезде с тираспольским «Шерифом». Гости потерпели поражение от молдавского коллектива со счетом 0:2. После завершения встречи главный тренер «Браги» Карлуш Карвальял прокомментировал результат матча.

«Да, мы проиграли, но еще ничего не решено. У нашей команды есть все для того, чтобы изменить ситуацию. На следующей неделе состоится ответный матч в Португалии. При поддержке наших фанатов мы можем победить и пройти дальше», - передает слова тренера «Молдавский футбол».

Ответная встреча пройдет 24 февраля.