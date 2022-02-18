Сарри: «Вся борьба впереди»

Если «Аталанта» одержала волевую победу в своем матче с «Олимпиакосом», то «Лацио», наоборот, потерпел «волевое поражение» - римляне вышли вперед, но не сумели удержать преимущество в матче с «Порту». Маурицио Сарри, наставник «Лацио», уверен в том, что его команда еще даст бой в ответном матче.

- Мы провели хороший матч в непростых условиях, на чужом стадионе. У нас были возможности забить больше в первом тайме, а вот во втором тайме мы чуть раскисли, хотя под конец могли сравнять счет. Жаль ,что этого не удалось сделать, но в ответном матче будут другие возможности. Вся борьба впереди, - считает Сарри, слова которого приводит La Gazzetta Dello Sport.

Ответный матч состоится в следующий четверг, 24 февраля.