Гасперини: «Это было нелегко»

«Аталанта» обыграла греческий «Олимпиакос» в матче 1/16 финала Лиги Европы, однако победа далась бергамскому клубу нелегко - греки открыли счет, и лишь после этого подопечные Джан Пьеро Гасперини взялись за дело. Наставник «Аталанты» похвалил своих подопечных за проявленные волевые качества.

- Матчи в европейских турнирах легкими не бывают. «Олимпиакос» - лидер греческого чемпионата, и легкой жизни мы не ждали. Должен похвалить своих ребят, было непросто отыграться и вырвать победу, но мы сделали это. Надеюсь, что к ответному матчу в строй вернутся отсутствовавшие сегодня игроки, - заявил Гасперини, слова которого приводит La Gazzetta Dello Sport.

Ответный матч состоится через неделю, 24 февраля.