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Лига Европы

«Аталанта», «Порту», «Севилья» и «Лестер» победно возобновили еврокубки

18 Февраля 2022 • 00:58 Комментировать
Севилья
3:1
Динамо Загреб
окончен

В еврокубках состоялись очередные первые матчи 1/8 финала.

«Аталанта» обыграла «Олимпиакос» благодаря дублю Берата Джимсити за две минуты, при этом итальянцы проиграли первый тайм. Итог 2:1.

По тому же сценарию «Порту» был сильнее «Лацио» (2:1). А вот «Севилья» за первый тайм обыграла загребское «Динамо» (3:1).

«РБ Лейпциг» Доменико Тедеско дважды отыгрывался в игре с «Реал Сосьедадом» (2:2).

Отметим также победу «Лестера» над «Раннерс» в Лиге конференций (4:1).

Протокол игры  
Аталанта 2:1Олимпиакос
  16'Соарес Франсиско (0:1)
(1:1) Джимсити Берат61'   
(2:1) Джимсити Берат63'   
Муссо ХуанТолой РафаэлДемирал Мерих   78'Джимсити БератМеле Йоаким  87' (Хатебур Ханс (  87') Де Рон Мартен  72' (Фройлер Ремо (  72') Пессина Маттео  46' (Бога Жереми (  46') Пеццелла Джузеппе   90'Малиновский Руслан  65' (Михэйлэ Валентин (  65') Пашалич Марио   33'Муриэль Луис  46' (Коопмейнерс Теун (  46')
Запасные: Спортьелло МаркоСкальвини ДжорджиоРосси ФранческоДзаппакоста Давиде
Вацлик ТомашПапастатопулос Сократис   53'Манолас КостасСиссе Пап АбуЛала КенниМ'Вила Янн  85' (Лопеш Рони (  85') Камара АгибуРябчук ОлегМасурас Гиоргос  64' (Камара Мохамед III (  64') Соарес Франсиско  72' (Эль-Араби Юссеф (  72') Оньекуру Генри  85' (Бухалакис Андреас (  85')
Запасные: Ба УссейнуФадига БандиугуВрусаи МариусВальбуэна МатьёЦолакис КостасКицос ФотисМалонг КундеПападопулос Авраам
17 февраля. Стадион "Гевисс Стэдиум".
Протокол игры  
Порту 2:1Лацио
  23'Дзакканьи Маттиа (0:1)
(1:1) Мартинес Антонио III37'   
(2:1) Мартинес Антонио III49'   
Кошта ДиогуМариу Жоау III  88' (Кошта Бруну (  88') М'Бемба ШансельПепе КеплерЗанузи ЗайдуОтавио ЭдмилсонГруйич Марко   4'  46' (Галено Вандерсон (  46'   72') Урибе МатеусВиейра Фабиу   45'  46' (Витинью II (  46') Мартинес Антонио III  68' (Эванилсон (  68'   73') Пепе VI  88' (Эустакиу Стефен (  88')
Запасные: Маркано ИванКардозу ФабиуСемеду РубенТареми МехдиРамош КлаудиуФернандес ФрансискоGoncalo Borges
Стракоша ТомасМарушич АдамЛуис ФелипеПатрикРаду Стефан  72' (Хюсай Эльсейд (  72') Милинкович-Савич Сергей   39'Лукас Лейва  68' (Катальди Данило (  68') Альберто Луис  83' (Башич Тома (  83') Андерсон ФелипеПедро Родригес  84' (Кабрал Жоване (  84') Дзакканьи Маттиа   78'  84' (Моро Рауль (  84')
Запасные: Рейна ПепеАкпа-Акпро Жан-ДаниэльАндерсон АндреФурланетто АлессиоРомеро ЛукаRomano FlorianiКаменович Димитрие
17 февраля. Стадион "Драгау" (Порту).
Протокол игры  
РБ Лейпциг 2:2Реал Сосьедад
  9'Ле Норман Робен (0:1)
(1:1) Нкунку Кристофер31'   
  64'Оярсабаль Микель (1:2)
(2:2) Форсберг Эмиль82'   
Гулачи ПетерКлостерманн ЛукасСимакан МохамедГвардиол ЙошкоАдамс Тайлер  46' (Хенрихс Бенджамин (  46') Лаймер Конрад  63' (Форсберг Эмиль (  63') Кампль Кевин  86' (Айдара Амаду (  86') Анхелиньо ХосеОльмо Дани  80' (Поульсен Юссуф (  80') Нкунку Кристофер  80' (Собослаи Доминик (  80') Андре Силва
Запасные: Мукиэле НордиМартинес ХосепЧаунер ФилиппНовоа Уго
Райан МэттСальдуа ХосебаАриц ЭлустондоЛе Норман РобенРико Диего  61' (Муньос Айхен (  61') Порту КристианСубельдия ИгорМерино МикельРафинья Алькантара  77' (Пачеко Хон (  77') Сорлот АлександрОярсабаль Микель
Запасные: Горосабел АндониГевара АндерИльяраменди АсьерГуриди ХонСильва ДавидМарреро УнаиМартин АндерДжуара НаисРемиро Алехандро
17 февраля. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).
Протокол игры  
Севилья 3:1Динамо Загреб
(1:0) Ракитич Иван13'   
  41'Оршич Мислав (1:1)
(2:1) Окампос Лукас44'   
(3:1) Марсьяль Антони45'   
Буну ЯссинКунде ЖюльКарлос Диего СантосРекик Карим  50' (Гудель Неманья (  50') Акунья Маркос   53'Гомес АлехандроФернандо Режес  61' (Эн-Несири Юссеф (  61') Ракитич ИванОкампос Лукас  84' (Навас Хесус (  84') Марсьяль Антони  61' (Торрес Оливер (  61') Мунир Эль-Хаддади  61' (Делани Томас (  61')
Запасные: Ромеро ИванДмитрович МаркоКармона Хосе АнхельЛуисми КрусАугустинссон ЛюдвигПастор АльфонсоМир Рафа
Ливакович Доминик   12'Теофил-Катерин Кевин  46' (Лауритсен Расмус (  46') Шутало ЙосипФранич БартолРистовски Стефан   76'  76' (Шпикич Дарио (  76') Гояк АмерАдеми АриянБочкай Петар  70' (Стефульж Даниэль (  70') Юрич Дени  57' (Эмрели Махир (  57') Петкович Бруно   53'  76' (Мохаррами Садех (  76') Оршич Мислав
Запасные: Чавлина НиколаБулат МаркоКомнен АндричБатурина МартинМенало ЛукаЗагорац ДаниэльТолич Марко
17 февраля. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).
Протокол игры  
Лестер 4:1Раннерс
(1:0) Ндиди Уилфред23'   
  45'Хаммерсхёй-Мистрати Вито (1:1)
(2:1) Барнс Харви49'   
(3:1) Дака Пэтсон55'   
(4:1) Дьюзбери-Холл Кирнан74'   
17 февраля. Стадион "Кинг Пауэр" (Лестер).

 

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окончен Шериф 2:0 Брага 3.85 3.40 2.02
окончен Боруссия Д 2:4 Глазго Рейнджерс 1.40 4.90 7.70
окончен Зенит 2:3 Бетис 2.60 3.50 2.80
окончен Севилья 3:1 Динамо Загреб 1.45 4.15 8.50
окончен Порту 2:1 Лацио 1.80 3.60 4.60
окончен РБ Лейпциг 2:2 Реал Сосьедад
окончен Аталанта 2:1 Олимпиакос 1.43 4.60 7.80
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