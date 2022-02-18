«Аталанта», «Порту», «Севилья» и «Лестер» победно возобновили еврокубки

В еврокубках состоялись очередные первые матчи 1/8 финала.
«Аталанта» обыграла «Олимпиакос» благодаря дублю Берата Джимсити за две минуты, при этом итальянцы проиграли первый тайм. Итог 2:1.
По тому же сценарию «Порту» был сильнее «Лацио» (2:1). А вот «Севилья» за первый тайм обыграла загребское «Динамо» (3:1).
«РБ Лейпциг» Доменико Тедеско дважды отыгрывался в игре с «Реал Сосьедадом» (2:2).
Отметим также победу «Лестера» над «Раннерс» в Лиге конференций (4:1).
Протокол игры
|16'Соарес Франсиско (0:1)
|(1:1) Джимсити Берат61'
|(2:1) Джимсити Берат63'
Муссо Хуан•Толой Рафаэл•Демирал Мерих • 78'Джимсити Берат•Меле Йоаким 87' (Хатебур Ханс ( 87') •Де Рон Мартен 72' (Фройлер Ремо ( 72') •Пессина Маттео 46' (Бога Жереми ( 46') •Пеццелла Джузеппе • 90'Малиновский Руслан 65' (Михэйлэ Валентин ( 65') •Пашалич Марио • 33'Муриэль Луис 46' (Коопмейнерс Теун ( 46')
Вацлик Томаш•Папастатопулос Сократис • 53'Манолас Костас•Сиссе Пап Абу•Лала Кенни•М'Вила Янн 85' (Лопеш Рони ( 85') •Камара Агибу•Рябчук Олег•Масурас Гиоргос 64' (Камара Мохамед III ( 64') •Соарес Франсиско 72' (Эль-Араби Юссеф ( 72') •Оньекуру Генри 85' (Бухалакис Андреас ( 85')
17 февраля. Стадион "Гевисс Стэдиум".
Протокол игры
|23'Дзакканьи Маттиа (0:1)
|(1:1) Мартинес Антонио III37'
|(2:1) Мартинес Антонио III49'
Кошта Диогу•Мариу Жоау III 88' (Кошта Бруну ( 88') •М'Бемба Шансель•Пепе Кеплер•Занузи Зайду•Отавио Эдмилсон•Груйич Марко 4' 46' (Галено Вандерсон ( 46' ) • 72'Урибе Матеус•Виейра Фабиу 45' 46' (Витинью II ( 46') •Мартинес Антонио III 68' (Эванилсон ( 68' ) • 73'Пепе VI 88' (Эустакиу Стефен ( 88')
Стракоша Томас•Марушич Адам•Луис Фелипе•Патрик•Раду Стефан 72' (Хюсай Эльсейд ( 72') •Милинкович-Савич Сергей • 39'Лукас Лейва 68' (Катальди Данило ( 68') •Альберто Луис 83' (Башич Тома ( 83') •Андерсон Фелипе•Педро Родригес 84' (Кабрал Жоване ( 84') •Дзакканьи Маттиа 78' 84' (Моро Рауль ( 84')
17 февраля. Стадион "Драгау" (Порту).
Протокол игры
|9'Ле Норман Робен (0:1)
|(1:1) Нкунку Кристофер31'
|64'Оярсабаль Микель (1:2)
|(2:2) Форсберг Эмиль82'
Гулачи Петер•Клостерманн Лукас•Симакан Мохамед•Гвардиол Йошко•Адамс Тайлер 46' (Хенрихс Бенджамин ( 46') •Лаймер Конрад 63' (Форсберг Эмиль ( 63') •Кампль Кевин 86' (Айдара Амаду ( 86') •Анхелиньо Хосе•Ольмо Дани 80' (Поульсен Юссуф ( 80') •Нкунку Кристофер 80' (Собослаи Доминик ( 80') •Андре Силва
Запасные: Мукиэле Норди•Мартинес Хосеп•Чаунер Филипп•Новоа Уго
Райан Мэтт•Сальдуа Хосеба•Ариц Элустондо•Ле Норман Робен•Рико Диего 61' (Муньос Айхен ( 61') •Порту Кристиан•Субельдия Игор•Мерино Микель•Рафинья Алькантара 77' (Пачеко Хон ( 77') •Сорлот Александр•Оярсабаль Микель
17 февраля. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).
Протокол игры
|(1:0) Ракитич Иван13'
|41'Оршич Мислав (1:1)
|(2:1) Окампос Лукас44'
|(3:1) Марсьяль Антони45'
Буну Яссин•Кунде Жюль•Карлос Диего Сантос•Рекик Карим 50' (Гудель Неманья ( 50') •Акунья Маркос • 53'Гомес Алехандро•Фернандо Режес 61' (Эн-Несири Юссеф ( 61') •Ракитич Иван•Окампос Лукас 84' (Навас Хесус ( 84') •Марсьяль Антони 61' (Торрес Оливер ( 61') •Мунир Эль-Хаддади 61' (Делани Томас ( 61')
Ливакович Доминик • 12'Теофил-Катерин Кевин 46' (Лауритсен Расмус ( 46') •Шутало Йосип•Франич Бартол•Ристовски Стефан 76' 76' (Шпикич Дарио ( 76') •Гояк Амер•Адеми Ариян•Бочкай Петар 70' (Стефульж Даниэль ( 70') •Юрич Дени 57' (Эмрели Махир ( 57') •Петкович Бруно 53' 76' (Мохаррами Садех ( 76') •Оршич Мислав
17 февраля. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).
Протокол игры
|(1:0) Ндиди Уилфред23'
|45'Хаммерсхёй-Мистрати Вито (1:1)
|(2:1) Барнс Харви49'
|(3:1) Дака Пэтсон55'
|(4:1) Дьюзбери-Холл Кирнан74'
17 февраля. Стадион "Кинг Пауэр" (Лестер).
Бан пользователя