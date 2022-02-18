«Аталанта», «Порту», «Севилья» и «Лестер» победно возобновили еврокубки

В еврокубках состоялись очередные первые матчи 1/8 финала.

«Аталанта» обыграла «Олимпиакос» благодаря дублю Берата Джимсити за две минуты, при этом итальянцы проиграли первый тайм. Итог 2:1.

По тому же сценарию «Порту» был сильнее «Лацио» (2:1). А вот «Севилья» за первый тайм обыграла загребское «Динамо» (3:1).

«РБ Лейпциг» Доменико Тедеско дважды отыгрывался в игре с «Реал Сосьедадом» (2:2).

Отметим также победу «Лестера» над «Раннерс» в Лиге конференций (4:1).