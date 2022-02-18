Червиченко: «Если «Бетис» приехал без шестерых лучших игроков, то, конечно, в домашнем матче обыграть его будет ещё сложнее»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о матче «Зенита» в Лиге Европы против «Бетиса», который закончился поражением питерской команды (2:3). Эксперт заявил, что увидел положительные моменты в игре чемпиона России, но усомнился в проходе подопечных Сергея Семака в следующую стадию турнира.

«Я не могу сказать, что «Зенит» был плох. Если «Бетис» приехал без шестерых лучших игроков, то, конечно, в домашнем матче обыграть его будет еще сложнее. Но все в руках, точнее в ногах игроков. Потому что опять же в первом матче играли неплохо», - приводит слова Червиченко Rusfootball.info.

Стоит уточнить, что в текущем сезоне в еврокубках уже не действует правило выездного гола. То есть, нет ничего страшного в трех пропущенных питерцами мячах накануне ответной встречи.