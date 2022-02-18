«Мы играем в бессмысленный и нелогичный футбол»: Хуммельс прокомментировал сокрушительное поражение от «Глазго Рейнджерс»

Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс не подбирал выражений, описывая игру команды в поединке Лиги Европы против «Глазго Рейнджерс». Напомним, что «шмели» пропустили четыре гола, позволив сопернику добыть комфортную победу перед домашней встречей.

«Мы играем в бессмысленный и нелогичный футбол, который делает наших оппонентов такими сильными. Достаточно сравнить сегодняшний матч с противостоянием с «Байером», когда мы тоже позволили им забить много необязательных голов. Нам не светит успех, если будем продолжать в том же духе. Тренер часто говорит нам об этих проблемах», - цитирует Хуммельса Derek Rae.