Дортмундская «Боруссия» получила четыре мяча в домашнем матче еврокубков всего лишь во второй раз в своей истории

Весьма неожиданно завершился матч дортмундской «Боруссии» с шотландским «Глазго Рейнджерс» - островитяне забили «шмелям» четыре мяча и победили со счетом 4:2. Это был всего лишь второй случай в истории дортмундского клуба, когда она получила четыре мяча в свои ворота в домашнем матче европейского кубка.

При этом в первом случае «Боруссия», как ни странно, победила - это был сумасшедший поединок с «Легией» в групповом раунде Лиги чемпионов в сезоне 2016/2017, в котором «Боруссия» победила со счетом 8:4.

Ответный матч между «Глазго Рейнджерс» и «Боруссии» состоится через неделю, 24 февраля.