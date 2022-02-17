«Шериф» продолжает уверенную поступь: в первом матче плей-офф Лиги Европы повержена «Брага»

В матче плей-офф Лиги Европы молдавский «Шериф» принимал португальскую «Брагу».

За зиму уже подзатёрся шлейф молдавской сенсации, обыгравшей «Реал» в Мадриде. Но мы напоминаем, пусть сказка «Шерифа» и не закончилась хэппи-эндом, зато «полицейские» упали в Лигу Европы, где продолжают путь вместе с «Зенитом». Правда, с соперником команде Юрия Вернидуба повезло больше. «Брага» сейчас далека от топ-3 португальского футбола, с ней очень даже можно играть.

И «Шериф» это доказал. Хотя вряд ли кто-то из болельщиков с постсоветского пространства сомневался в силе команды Юрия Вернидуба. Начали хозяева спокойно. Дали повладеть мячом Рикарду Орте и компании, но те кроме длинных забросов на Оливейру ничего не предложили. Один неплохой момент был у главного бомбардира «Браги», но пока Витор разворачивался, Стефанос Эвангелу уже снял мяч с ноги. Пробить с 10 метров не получилось.

«Шериф» же по мелочам не разменивался, повторяя убийственную эффективность из Лиги чемпионов. К концу первого тайма хозяева наладили угловые и после одного из них возникла невероятная суматоха. Янсане с метра занёс мяч в ворота и отправился праздновать, однако арбитр «зажёг» офсайд. Возникла пауза, Маккелли ушёл к монитору, долго просматривал момент и вернулся с отличным для «Шерифа» вердиктом – пенальти в ворота «Браги».

Янсане радостно улыбнулся, его офсайд перекрыла игра рукой Бруну Родригеша. А к «точке» отправился Себастьен Тилль, пробивший мощно и точно в правый угол. Мяч задел штангу, Матеус угадал, но вытащить такой удар было нереально – 1:0. Маккелли щедро насыпал к первому тайму (6 минут), но счёт не изменился. Темп же постепенно падал. «Шериф» спокойными атаками колол «Брагу», затюкав португальцев. Мог второй забивать Траоре после скидки Яхшибоева, но удар с дуги штрафной площади точным не получился.

Правда, могла и «Брага» счёт сравнять. Моуру потеряли в центре штрафной площади, без раздумий пробил Франсишку и очень мощно. Виделся уже гол, но каким-то чудом человеческой реакции спас «Шериф» Атанасиадис, сохранивший своей команде победу, которая в концовке матча перестала быть минимальной. Траоре обокрал поскользнувшегося Бруну Родригеша, вывалился на рандеву с голкипером и переиграл Матеуса - 2:0. Весомую заявку на общую победу в двухраундовом противостоянии сделал молдавский «Шериф». Кажется, еврокубковый сезон для команды Юрия Вернидуба продолжится.