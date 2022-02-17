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Лига Европы

«Шериф» продолжает уверенную поступь: в первом матче плей-офф Лиги Европы повержена «Брага»

17 Февраля 2022 • 22:43 Комментировать
Шериф
2:0
Брага
окончен

В матче плей-офф Лиги Европы молдавский «Шериф» принимал португальскую «Брагу».

Протокол игры  
Шериф 2:0Брага
(1:0) Тилль Себастьян43'   
(2:0) Траоре Адама VII83'   
Атанасиадис ГиоргосЭвангелу СтефаносРаделич СтепанПетро Чарльз   15'Бруно VНиколов Бобан  89' (Белоусов Александр (  89') Тилль СебастьянДжульен КестонТраоре Адама VIIЯхшибоев Джасурбек  89' (Киабу Мусса (  89') Янсане Момо  78' (Басит Халид (  78')
Запасные: Кожокарь СерафимГлига ЕвгенийПащенко АлександрЧелядник ДмитрийПлешко Евгений
Матеус ЛимаКоуто ЯнТормена ВиторРодригеш БрунуПаулу ОливейраАли Мохамед АльмоатасембеллахКаштру Андре  64' (Орта Андре (  64') Медейруш Юри  79' (Фернандеш Рожер (  79'Фале Мигел  86') Гомес Родриго II  64' (Руис Абель (  64') Оливейра Витор  64' (Моура Франсишку (  64') Орта Рикарду
Запасные: Соарес ГильермеКоуто БернардоБута ЛеонардуМагальяйнш ТьягуГорби Жан-БатистКарму ДавидСильва Фабиано
17 февраля. Стадион "Шериф" (Тирасполь).

 

За зиму уже подзатёрся шлейф молдавской сенсации, обыгравшей «Реал» в Мадриде. Но мы напоминаем, пусть сказка «Шерифа» и не закончилась хэппи-эндом, зато «полицейские» упали в Лигу Европы, где продолжают путь вместе с «Зенитом». Правда, с соперником команде Юрия Вернидуба повезло больше. «Брага» сейчас далека от топ-3 португальского футбола, с ней очень даже можно играть.

И «Шериф» это доказал. Хотя вряд ли кто-то из болельщиков с постсоветского пространства сомневался в силе команды Юрия Вернидуба. Начали хозяева спокойно. Дали повладеть мячом Рикарду Орте и компании, но те кроме длинных забросов на Оливейру ничего не предложили. Один неплохой момент был у главного бомбардира «Браги», но пока Витор разворачивался, Стефанос Эвангелу уже снял мяч с ноги. Пробить с 10 метров не получилось.

«Шериф» же по мелочам не разменивался, повторяя убийственную эффективность из Лиги чемпионов. К концу первого тайма хозяева наладили угловые и после одного из них возникла невероятная суматоха. Янсане с метра занёс мяч в ворота и отправился праздновать, однако арбитр «зажёг» офсайд. Возникла пауза, Маккелли ушёл к монитору, долго просматривал момент и вернулся с отличным для «Шерифа» вердиктом – пенальти в ворота «Браги».

Янсане радостно улыбнулся, его офсайд перекрыла игра рукой Бруну Родригеша. А к «точке» отправился Себастьен Тилль, пробивший мощно и точно в правый угол. Мяч задел штангу, Матеус угадал, но вытащить такой удар было нереально – 1:0. Маккелли щедро насыпал к первому тайму (6 минут), но счёт не изменился. Темп же постепенно падал. «Шериф» спокойными атаками колол «Брагу», затюкав португальцев. Мог второй забивать Траоре после скидки Яхшибоева, но удар с дуги штрафной площади точным не получился.

Правда, могла и «Брага» счёт сравнять. Моуру потеряли в центре штрафной площади, без раздумий пробил Франсишку и очень мощно. Виделся уже гол, но каким-то чудом человеческой реакции спас «Шериф» Атанасиадис, сохранивший своей команде победу, которая в концовке матча перестала быть минимальной. Траоре обокрал поскользнувшегося Бруну Родригеша, вывалился на рандеву с голкипером и переиграл Матеуса - 2:0. Весомую заявку на общую победу в двухраундовом противостоянии сделал молдавский «Шериф». Кажется, еврокубковый сезон для команды Юрия Вернидуба продолжится.

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Шериф Брага
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окончен Барселона 1:1 Наполи 2.05 3.60 3.85
окончен Шериф 2:0 Брага 3.85 3.40 2.02
окончен Боруссия Д 2:4 Глазго Рейнджерс 1.40 4.90 7.70
окончен Зенит 2:3 Бетис 2.60 3.50 2.80
Идет 16 минута Севилья 1:0 Динамо Загреб 1.44 4.70 7.60
Идет 17 минута Порту 0:0 Лацио 2.23 3.55 3.25
Идет 16 минута РБ Лейпциг 0:1 Реал Сосьедад 1.95 3.65 3.90
Идет 17 минута Аталанта 0:1 Олимпиакос 1.55 4.50 5.80
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