Бывший главный тренер юношеской сборной России и нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился ожиданиями от грядущего противостояния санкт-петербургского «Зенита» и севильского «Бетиса» в плей-офф Лиги Европы.

- Официальные игры отличаются от товарищеских, поэтому против «Бетиса» у «Зенита» будут совсем другие матчи по сравнению с теми, которые были на сборах. У питерского клуба сейчас нет ритма официальных матчей, а у «Бетиса» они есть. Такую проблему всегда испытывают российские клубы в начале плей-офф еврокубков. Но я думаю, «Зенит» всё равно пройдёт «Бетис».

Мы прекрасно понимаем, что в российской Премьер-лиги равных «Зениту» нет и почему их нет. Имея хорошую инфраструктуру и большой бюджет, питерский клуб может позволить себе иметь два конкурентоспособных состава в плане борьбы за чемпионство в РПЛ. Но мы хотим, чтобы «Зенит» блистал и на европейском уровне. Те же «ПСЖ» и «Реал» – это космос, но приблизиться к нему для питерцев всё-таки возможно.