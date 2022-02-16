Тедеско: «РБ Лейпциг» хочет выжать максимум из Лиги Европы»

Новоиспеченный главный тренер «РБ Лейпцига» Доменико Тедеско оценил шансы своей команды на успех на международной арене в текущем сезоне. Накануне матча 1/16 финала Лиги Европы против «Реал Сосьедада» наставник поделился своими мыслями о планах клуба.

«Мы жаждем успеха, амбициозны и мотивированы. Нет такого, что какой-то турнир для нас более важен, а какой-то менее. Есть желание выигрывать во всех официальных поединках. Хочется выжать максимум из Лиги Европы. Участие в еврокубках – это всегда что-то особенное», - приводит слова Тедеско официальный сайт «РБ Лейпцига».

Стоит уточнить, что при немецком специалисте команда значительно улучшила свои результаты, вернувшись в список лидеров Бундеслиги после не самой удачной первой половины сезона.