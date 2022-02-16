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Лига Европы

Тедеско: «РБ Лейпциг» хочет выжать максимум из Лиги Европы»

16 Февраля 2022 • 22:49 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Реал Сосьедад
Через 22 ч. 52 мин.

Новоиспеченный главный тренер «РБ Лейпцига» Доменико Тедеско оценил шансы своей команды на успех на международной арене в текущем сезоне. Накануне матча 1/16 финала Лиги Европы против «Реал Сосьедада» наставник поделился своими мыслями о планах клуба.

«Мы жаждем успеха, амбициозны и мотивированы. Нет такого, что какой-то турнир для нас более важен, а какой-то менее. Есть желание выигрывать во всех официальных поединках. Хочется выжать максимум из Лиги Европы. Участие в еврокубках – это всегда что-то особенное», - приводит слова Тедеско официальный сайт «РБ Лейпцига».   

Стоит уточнить, что при немецком специалисте команда значительно улучшила свои результаты, вернувшись в список лидеров Бундеслиги после не самой удачной первой половины сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
РБ Лейпциг Доменико Тедеско
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РБ ЛЕЙПЦИГ РЕАЛ СОСЬЕДАД
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