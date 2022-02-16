Иммобиле пропустит матч с «Порту»

Нападающий римского «Лацио» Чиро Иммобиле не поехал в Португалию с остальной командой на матч 1/16 финала Лиги Европы против «Порту». Сообщается, что итальянский форвард страдает из-за высокой температуры.

По сообщениям Football Italia, футболист не тренировался с командой в среду и не отправился с ней в Португалию. Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри решил не рисковать здоровьем игрока и дал ему время на выздоровление.

Отметим, что в этом сезоне Иммобиле забил 19 голов и отдал 2 результативные передачи в чемпионате Италии за «Лацио». Прошлым летом футболист стал чемпионов Европе в составе «скуадры адзурры».