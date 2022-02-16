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Лига Европы

Иммобиле пропустит матч с «Порту»

16 Февраля 2022 • 19:54 Комментировать
Порту
...
Лацио
2.05 3.55 3.50
17.02 23:00
Нападающий римского «Лацио» Чиро Иммобиле не поехал в Португалию с остальной командой на матч 1/16 финала Лиги Европы против «Порту». Сообщается, что итальянский форвард страдает из-за высокой температуры.
 
По сообщениям Football Italia, футболист не тренировался с командой в среду и не отправился с ней в Португалию. Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри решил не рисковать здоровьем игрока и дал ему время на выздоровление.
 
Отметим, что в этом сезоне Иммобиле забил 19 голов и отдал 2 результативные передачи в чемпионате Италии за «Лацио». Прошлым летом футболист стал чемпионов Европе в составе «скуадры адзурры».
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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Порту Чиро Иммобиле
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