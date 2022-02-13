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Лига Европы

​Алберто верит в победу «Зенита» в Лиге Европы

13 Февраля 2022 • 17:15 Комментировать

Новоиспечённый нападающий «Зенита» Юри Алберто верит, что команда сможет побороться за еврокубковый трофей уже в этом сезоне.

По словам Алберто, «Зенит» может в четвёртый раз подряд стать чемпионом России и выиграть при этом второй по престижности евротурнир.

«Я вижу, насколько мотивированы и сильны мои одноклубники, и не вижу причин, по которым мы не можем побороться за победу в Лиге Европы», - слова Алберто приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

Напомним, что на первой стадии плей-офф «Зениту» будет противостоять испанский «Бетис». Матчи пройдут 17 и 24 февраля.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Юри Алберто
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