​«Спартак» выбрал троих новичков для заявки в Лигу Европы, один из них – Жиго

Из-за правил УЕФА «Спартак» для участия в весенней части еврокубков мог дозаявить в список А только троих игроков. Как сообщается на клубном сайте «красно-белых», в заявочный лист команды на Лигу Европы были включены полузащитник Кристофер Мартинс, нападающий Шамар Николсон и… защитник Самуэль Жиго. Француза пришлось заявлять заново, ведь формально он стал зимним новичком, перейдя в «Марсель» и сразу же вернувшись уже на правах аренды.

«Спартак» начнёт путь в Лиге Европы с 1/8 финала. Соперник команды Паоло Ваноли пока неизвестен. Он определится в процессе жеребьёвки после февральских стыковых игр.