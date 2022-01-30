Три причины, почему «Зенит» не пройдёт «Бетис»

Пока российский футбол находится в зимней спячке, сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает об испанском «Бетисе» и о том, почему клуб из Севильи является очевидным фаворитом в паре с питерским «Зенитом».

Чуть больше двух недель осталось до «первого» испытания российского клуба в Лиге Европы, — 17 февраля проверять гостеприимство ребят из северной столицы приедут визитёры из Испании. И пока мы ждём и разбираем это примечательное противостояние, клубы, не откладывая дело в долгий ящик, уже устроили настоящее шоу, — правда, всё зрелище происходило на полях Интернета.

Там коллективы устроили дружелюбную и совершенно несоперническую мелодраму в три эпизода. В главных ролях — миньоны; воображаемая локация — «Газпром Арена»; дата — всё то же 17 февраля. Получилось умилительно и очень по-доброму. Даже не скажешь, что коллективам так скоро предстоят две принципиальнейшие игры! Впрочем, оставим театральные зарисовки и перейдём к футболу.

«Бетис» не нуждается в усилении, в отличие от «Зенита»

У испанского клуба на каждую позицию есть минимум по два более или менее равных по мастерству, стоимости и качеству игрока. Не сыграет лучший бомбардир Хуанми (о нём подробнее позже)? Ничего, есть Кристиан Телльо. Нет Виллиама Жозе? Выпустим Иглесиаса. Вместо Бельерина выйдет Юссуф Сабали, а вместо Фекира — Каналес. И так с каждой позицией: замены практически всегда равноценны. Клуб зимой никого не приобрёл, но и покинул коллектив лишь Сидней — 38-летний ветеран клуба (не считая Робера Гонсалеса, сыгравшего за полгода только 300 минут).

Их состав сейчас очень близок к оптимальному и максимально подходящему (если уже не является таковым). Новые игроки не нужны, лидеры остаются в клубе, есть свои бомбардиры и ассистенты. Да, звёзд с неба не хватают, но и достаточно именитых игрок немало.

Нет, не то чтобы это эксклюзивная ситуация, сложившаяся только в «Бетисе», — это то, что отличает российский клуб от европейского. Азмун улетает из Питера (заметим, именно улетает), а руководство остаётся в лучшем случае с пугающей обстановкой внутри коллектива. Это если исключить вариант с зимним уходом или муссируемым переводом в дубль. Плюс слухи об отъезде Дзюбы в «Рубин» — и у питерцев остаётся один номинальный форвард, который ещё в прошлом году играл в ФНЛ. Неясность с Ракицким, нестабильность во вратарской линии, незнание, что делать, если кто-то из бразильцев выйдет из строя, — клуб с Невы буквально сорвал неудачный джекпот. Этот оксюморон многое объясняет о ситуации в клубе…

Севильцы сильнее индивидуально

Это отсылает нас к пункту выше. Каждой позиции «Зенита» соответствует более сильный кадр из «Бетиса». Даже стерильные цифры говорят о том, что испанцы суммарно стоят дороже примерно на € 50 млн. Это, если конвертировать в количество игроков, целая линия обороны любого из двух приведённых клубов. Помимо того что испанцы могут «выкатить» два состава с минимальным ущербом для качества игры, так и составы эти будут либо сильнее российских, либо до пунктика равные.

Чего стоит один Хуанми! В Лиге Европы у него 4 удара по воротам — и 2 гола. Совпадение? У вингера «вердибланкос» всего лишь 22 удара в створ — 12 голов за сезон. Это меньше чем 1 гол на 2 удара. Всего 35 ударов по воротам. Для сравнения, у Бензема 17 голов и всего — внимание! — 71 удар. 32 — в створ. Разница бросается в глаза даже не резко — от этих цифр должны ахнуть все! Хуанми имеет какую-то неземную статистику по этим показателям.

Однако постараться запереть испанца, во-первых, сложно, а во-вторых, бессмысленно. Его открывания (к 29 годам игрок набрался-таки опыта и чутья) — будто бы нечаянные, а оттого неожиданные и выточенные. Его тонкие забегания и резкие отрывы от защитников — главная сила игрока. Но, даже закрыв его, клуб всё равно остаётся в зоне риска.

Ко всему прочему, с равной долей вероятности могут забить и Фекир, и Жозе, и Борха Иглесиас. Источают опасность они примерно одинаковую, но с разных углов. Набиль может переиграть вратаря «сухим листом», тараня игроков через центр поля, технично отдать тонкий пас, совершить неожиданный дальний выстрел.

Что касается Иглесиаса и Жозе — это типичные игроки штрафной. Борха действует по конспектам Индзаги, не отпуская ни на метр линию офсайда, при этом достаточно техничен и без проблем может на месте убрать игрока, отдать и развернуть. Виллиан же работает, скорее, на опережение — тогда, когда надо вовремя подставить ногу или голову, подкараулить защитника или вступить в прессинг где-то в районе штрафной.

Единственной зоной, которой клуб похвастаться не может, является защита. В испанской «десятке» больше «Бетиса» пропустили только мадридский «Атлетико» и «Валенсия». В обороне севильцев умело скомпилированы все некогда «сбитые лётчики». Там вы увидите и Бартру, и Бельерина, и Сабали, и Мартина Монтойю. Даже старинный Клаудио Браво тоже там. Если атакой и полузащитой клуб может хвастнуть (в условиях Лиги Европы — точно), то вот «именитой» обороной — не особо. В защите у клуба периодически возникают странные ошибки, обрезы и недодачи — неидеальная оборона оставляет желать лучшего.

Испанцы до 17 февраля сыграют 9 официальных матчей за зиму, «Зенит» — ноль

Клуб Пеллегрини (об этом мы ещё не говорили) сейчас на ходу. Они идут на 3-м месте Ла Лиги, от «Севильи», идущей на 2-м месте, отстают всего на 6 очков. От «Реала» — на 10. До первого противостояния с «Зенитом» у клуба будут две игры в лиге и одна на кубок. Так, им надо будет сыграть с «Реалом» из Сан-Себастьяна, а позже — с «Вильярреалом». Это 6-е и 7-е место Ла Лиги соответственно (в Сан-Себастьян клуб поедет в рамках кубка).

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Тут, наверное, возникнет излюбленная песнь про то, что игроки клуба «устанут», у них не будет «сил», вдобавок длительный перелёт в Питер. Только забывается одна вещь: это совершенно привычно для любого клуба из топ-5 лиг. В этом нет ничего пугающего и настораживающего, к такой интенсивности привыкли все. Все, кроме нас, конечно.

Для нас «Бетис» уже устал, а «Зенит» — «как раз отдохнул». Только вот Пеллегрини и его ребята сыграли 5 последних матчей с разницей 14-3, а петербуржцы за декабрь (последний игровой месяц перед отпуском) выиграли только 2 матча из 9. Игры посреди недели не дают покоя любому российскому клубу, так что подопечные Семака в этом деле отнюдь не первые.

Испанцы сейчас в отличном тонусе, они настроены и на Лигу, и на Еврокубки — «распыляются», почему-то не «фокусируются» на внутреннем чемпионате. Да, у севильцев впереди важные игры — уже ближайшие полторы недели клуб может как взобраться на 2-е место Ла Лиги, так и упасть на 5-е. Расфокусировка потенциально может грозить клубу, но вряд ли боевитые андалусские парни так просто отпустят то, что так долго и бережно сколачивали.

Марсель АРЗУМАНЯН