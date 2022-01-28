Кузяев: «При должной подготовке и настрое мы можем пройти «Бетис»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев оценил шансы своей команды достойно выступить в плей-офф Лиги Европы. Футболист заявил, что питерскому коллективу по силам удивить общественность.

«Я считаю, что с «Бетисом» можно играть — как и с любым соперником, сколь бы силен он ни был. При должной подготовке и настрое мы можем пройти его. Конечно, в Лиге Европы мы не фавориты, но все возможно, нужно стремиться пройти как можно дальше — и порадовать наших болельщиков», - поделился оптимистичными предположениями Кузяев в разговоре с пресс-службой клуба.

Также игрок рассказал о задачах «Зенита» на внутренней арене. По его словам, питерцы нацелились оформить «дубль», став триумфаторами регулярного чемпионата и кубка страны.

Напомним, что первая встреча с «Бетисом» запланирована на 17 февраля. «Зенит» начнет противостояние с домашнего поединка в Санкт-Петербурге.