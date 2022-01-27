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Лига Европы

Кого из новичков «Спартак» не заявит в Лигу Европы

27 Января 2022 • 16:59 Комментировать

«Спартак» вскоре должен будет дозаявить футболистов для участия в Лиге Европы. На 3 доступных слота претендуют 5 новичков. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, кого «красно-белые» оставят без еврокубков.

«Спартак» этой подписал уже пятерых новичков: Илью Свинова, Данила Хлусевича, Леона Классена, Данила Пруцева и Шамара Николсона. Ранее сообщалось, что больше «красно-белые» никого уже брать не будут. Для участия в Премьер-лиге вся пятёрка будет заявлена без проблем, а вот с Лигой Европы не всё так просто. На плей-офф еврокубков можно дополнительно добавить только трёх новых футболистов.

Нет сомнений, что «Спартак» точно дозаявит самое дорогое зимнее приобретение – Николсона. За ямайского форварда выложили приличные деньги, и объяснить его отсутствие на матчах Лиги Европы будет просто невозможно. Тем более что, по поступающим сведениям, новый главный тренер команды Паоло Ваноли рассчитывает на Николсона. В общем, с форвардом сборной Ямайки всё понятно – его дозаявят.

После ухода Йоррита Хендрикса «Спартак», пожалуй, должен будет дозаявить Пруцева. Если бывшего футболиста «Крыльев Советов» не внести в список футболистов, которые могут участвовать в Лиге Европы, то на еврокубки москвичи останутся всего с тремя центральными полузащитниками: Романом Зобниным, Наилем Умяровым и Русланом Литвиновым. Этого мало просто математически, поэтому Пруцев должен быть также дозаявлен.

Свинов вряд ли будет дозаявлен в Лигу Европы. При наличии Селихова и Максименко тратить один слот на дополнительного вратаря – расточительно. Так что экс-вратарь «Факела» пока остается без еврокубков в ожидании следующего попадания «Спартака» на международную арену. С точки зрения вратарей интересно, будут ли «красно-белые» отзаявлять Артёма Реброва, или всё же оставят его на всякий случай.

Таким образом, выбор, видимо, будет между Хлусевичем и Классеном. Пожалуй, шансов попасть в заявку на Лигу Европы больше у экс-футболиста тульского «Арсенала». Классен играет слева в обороне, где у «Спартака» есть Айртон Лукас. Бразилец только что продлил контракт, на него рассчитывают, и в этой ситуации дозаявлять его дублёра кажется не очень логичным.

Что касается Хлусевича, то он может сыграть на обоих флангах, что даёт ему преимущество. К тому же новичок «красно-белых» имеет опыт выступления не только в защите, но и полузащите. Да и справа, где Хлусевичу в любом случае привычнее действовать, у «Спартака» есть проблема. «Красно-белые» упорно закрывают её Мозесом, но от нигерийца в атаке, кажется, больше толку, чем в обороне. По этой причине Хлусевич вполне может начать вторую часть сезона как основной правый защитник.

«Спартак» должен определиться с дозаявками до двух часов ночи по московскому времени 3 февраля. Матчи 1/8 финала Лиги Европы запланированы на 10 и 17 марта. Соперника же по этой стадии «красно-белые» узнают во время жеребьёвки, которая запланирована на 25 февраля.

Роман АНДРЕЕВ

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Спартак Москва
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