Польшу покорил, время Венгрии: Черчесов готовится привести к титулу ещё одну команду Восточной Европы

Сейчас это кажется каким-то сюрреализмом, но не так давно выиграть группу Лиги Европы было не самым великим достижением для клубов РПЛ. Причём не просто выиграть, а сделать это демонстративно ярко, легко и, главное, досрочно – чтобы в последнем туре можно было спокойно ротировать состав в угоду предстоящим более важным играм на внутренней арене. В одной из таких кампаний в 2014 году поучаствовало и «Динамо» Станислава Черчесова. В те времена связка форвардов-москвичей Кураньи – Кокорин была настолько хороша, что просто не могла ограничиться успехами лишь в пределах России. Той осенью «бело-голубые» одержали верх во всех шести матчах группового этапа, а ведь их соперниками были далеко не последние клубы из Нидерландов, Португалии и Греции. Непобедимую поступь дружины Саламыча сумел остановить только грозный «Наполи» и лишь в самый разгар евровесны.

Польский этап карьеры

Грандиозный успех международной вылазки не остался незамеченным как в России, так и за её пределами. На успешного российского тренера обратил внимание офис самого популярного клуба Польши. «Легия», претендующая стать командой-династией, в сезоне 2014/15 не смогла добыть третий титул чемпионов страны подряд. В очной встрече на финише первенства «армейцы» уступили своим главным соперникам из Познани. А занять в местной Экстралиге позицию ниже первой означает лишиться не только национального золота, но и заветной путёвки в Лигу чемпионов. Ситуацию усугубил невнятный старт команды уже в сезоне 2015/16, и в октябре руководство «Легии» приняло решение подписать двухлетнее соглашение со Станиславом Черчесовым.

И поначалу всё выглядело не так многообещающе. Методы тренировок нового наставника не всем футболистам давались легко – им понадобилось время, чтобы адаптироваться к нагрузкам совершенно иного порядка. Первые принципиальные изменения в лучшую сторону произошли зимой вместе с открытием трансферного окна. Так в аренду из «Краснодара» был взят опытный Артур Енджейчик, а из хорошо известной Черчесову Германии в Варшаву перебрался защитник Адам Глоушек. Грамотная селекция, тактика вертикального футбола и заложенная физическая подготовка на старте стали главными причинами весеннего спурта «Легии». По ходу чемпионата команда тогда ещё будущего тренера сборной России отыграла двузначное количество очков у своего главного и единственного конкурента «Пяста». Справедливости ради стоит отметить, что в клубе из Гливице и бронзовые медали сочли бы за счастье – ведь это неизбалованный трофеями недавний дебютант польской элиты. И здесь Станиславу Саламовичу определённо благоволила удача: отыграть такой гандикап у более крепких и титулованных соперников было бы проблематичнее.

«Легия» добилась поставленной задачи – команда взяла третий титул чемпионов Польши за 4 года, однако этот результат отнюдь не упрочил союз Черчесова с её руководством. Имевший на руках большое число вариантов продолжения карьеры специалист поставил жёсткие условия перед офисом. Он потребовал принципиально усилить состав варшавян, чтобы увеличить шансы на попадание в основную стадию Лиги чемпионов, но в ответ не встретил должного понимания. После чего, летом, стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

Крайне примечательно развивалась судьба «Легии» в первые месяцы без Черчесова. Благодаря удачному жребию в квалификационных раундах ЛЧ «армейцы» сумели спустя 20 лет снова пробиться в группу самого престижного клубного соревнования планеты. И осень 2016-го выдалась для поляков просто феерической: домашние 3-3 при пустых трибунах с самим мадридским «Реалом», рекордный по результативности матч в Дортмунде (поражение – 4-8) и беспрецедентные 24 пропущенных мяча в шести играх. При всём при этом, в самом последнем туре «Легия» умудрилась вырвать путёвку в Лигу Европы благодаря победе над «Спортингом».

«Ференцварош»

И пусть «Ференцварош» – новый восточноевропейский вызов в карьере российского наставника, стартовые позиции здесь во многом схожи с теми, какими они были у Черчесова в Польше. Основная разница состоит в том, что «зелёные орлы» в своей стране являются настоящими гегемонами. Шутка ли, в копилке легендарного клуба имеется не только наибольшее число побед во внутреннем чемпионате (32 титула чемпионов Венгрии, в то время как у ближайшего преследователя «МТК» – 23) , но и наибольшее число вторых и даже третьих мест! «Ференцварош» 85(!) раз занимал одну из трёх ступенек национального пьедестала почёта. Всё это говорит о том, что Черчесова приглашали в Будапешт далеко не за очередным чемпионством. Очевидно, это – задача-минимум. К тому же прямо сейчас команда занимает уверенную первую строчку турнирной таблицы. И когда увольняли давнего знакомого Черчесова немца Петера Штёгера, она также была первой.

Россиянина позвали, чтобы вместе с ним клуб сумел сделать ещё один шаг вперёд на международной арене и хотя бы отчасти возродить былую славу «Ференцвароша» за пределами Венгрии (в ХХ веке клуб частенько доходил до самых поздних стадий различных европейских турниров). И надо признать, планка, установленная в Будапеште не так давно небезызвестным тренером Сергеем Ребровым, достаточно высока, чтобы считать предстоящую миссию Станислава Саламовича простой. Под руководством Реброва «Ференцварош» в 2019 году впервые за долгое время пробился на групповую стадию второго по значимости еврокубка, а сезон спустя, пройдя 4 (!) квалификационных раунда, воскресил и свои лигочемпионские традиции.

⚽ Турнирная таблица чемпионата Венгрии

Чтобы превзойти достижение своего украинского коллеги, Черчесову необходимо наконец-то протащить венгерского чемпиона в европейскую весну (весна новоиспечённой Лиги конференции, разумеется, не в счёт). И сделать это Саламычу будет очень нелегко. Если изучать потенциальный лигочемпионский путь – то, отсеявшись сквозь частое сито квалификаций, «Ференцварошу» предстоит ещё и побороться за третье место в группе. И пока такая перспектива на бумаге выглядит не самой реалистичной. Более того, с реорганизацией Лиги Европы клубный рейтинг не позволяет рассчитывать «зелёным орлам» на проходную группу и во втором по значимости турнире. Для примера, в канун жеребьёвки нынешнего розыгрыша ЛЕ коллектив оказался в середине четвёртой корзины и получил в соперники «Селтик», «Бетис» и «Байер».

И значительно легче венгерскому чемпиону в ближайшие евросезоны уж точно не будет. Для решения больших задач предстоит сделать очередной шаг в собственном развитии. Готов ли клуб к повышению ставок в этой игре за счёт принципиального усиления состава – вопрос едва ли не определяющий. Но раз за дело взялся Станислав Черчесов, значит ответ на него скорее утвердительный. Ведь этот специалист, возможно, как никакой другой каждый раз настойчиво заявляет о необходимости, чтобы состав его команды соответствовал поставленным целям. Руководство «Легии» не даст соврать.

Уже позади первые импозантные интервью Черчесова в качестве нового наставника «Ференцвароша», первые «выплюнутые лёгкие» его подопечных на тренировке и первое поражение в контрольном, что важно, матче от словацкого клуба «ДАК». Впереди у россиянина официальный тренерский дебют: уже 27 января его лидирующий «Ференцварош» на выезде сразится с третьей командой чемпионата «Академией Пушкаша» на удивительном по красоте стадионе с деревянной крышей в деревеньке Фельчут.

Несмотря на соседство команд в турнирной таблице, дружина Черчесова считается у букмекеров большим фаворитом. «Академия Пушкаша» хоть и серебряный призёр прошлого первенства, но команда совершенно другого уровня. Иначе она не уступила бы триумфатору того сезона – разумеется, «Ференцварошу» – ровно 20 очков в итоговой таблице. Сейчас очевидно одно – в каждом матче чемпионата Венгрии от команды Черчесова будут ждать только победы. И это определённо новый опыт в карьере прославленного российского наставника.

Игорь КАСИМОВ

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