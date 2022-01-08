Семшов: «Зенит» по составу сильнее «Бетиса»

Экс-полузащитник сборной России Игорь Семшов порассуждал о перспективах петербургского «Зенита» в плей-офф Лиги Европы. В рамках 1/16 финала еврокубка подопечные Сергея Семака встретятся с испанским «Бетисом».

«Бетис» не является грандом. Достаточно хороший жребий, команда, с которой можно играть. «Зенит» по составу сильнее «Бетиса», - передает слова Семшова ТАСС.

Первый поединок состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 17 февраля. Ответная встреча пройдет в Севилье через неделю. Победитель противостояния получит путевку в 1/8 финала Лиги Европы.