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Лига Европы

Семшов: «Зенит» по составу сильнее «Бетиса»

08 Января 2022 • 13:36 Комментировать

Экс-полузащитник сборной России Игорь Семшов порассуждал о перспективах петербургского «Зенита» в плей-офф Лиги Европы. В рамках 1/16 финала еврокубка подопечные Сергея Семака встретятся с испанским «Бетисом».

«Бетис» не является грандом. Достаточно хороший жребий, команда, с которой можно играть. «Зенит» по составу сильнее «Бетиса», - передает слова Семшова ТАСС.

Первый поединок состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 17 февраля. Ответная встреча пройдет в Севилье через неделю. Победитель противостояния получит путевку в 1/8 финала Лиги Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Игорь Семшов Бетис Зенит
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