7 главных футбольных событий 2022 года

Пандемия коронавируса продолжает наносить непоправимый ущерб футболу. Игроки продолжают заражаться, матчи периодически отменяются, а на стадионы пропускают с ограничениями. Однако футбол не сдаётся и продолжает дарить фанатам невероятные эмоции. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» выделяет главные футбольные события, которые ожидают болельщиков в 2022 году.

Кубок африканских наций

С 9 января по 6 февраля в Камеруне планируют провести Кубок Африки. Турнир уже дважды переносили из-за пандемии коронавируса. Такая угроза существует и сейчас, но президент Африканской конфедерации футбола Патрис Мотсепе заявил, что Кубок африканских наций пройдёт в запланированные даты. Турнир состоится на пяти стадионах в 6 городах Камеруна. 24 лучшие сборные континента разделены на шесть групп по четыре команды. В плей-офф пройдут сборные, занявшие первое и второе места в группах, а также четыре лучших третьих места.

Финал Лиги Европы

18 мая 2022 года состоится решающий матч 13-го розыгрыша Лиги Европы. Игра пройдёт на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Финал Лиги Европы сильно уступает по популярности финалу Лиги чемпионов, но в этом году в заключительном матче турнира могут играть гранды европейского футбола. Например, вывеска «Барселона» – «Боруссия» Дортмунд вряд ли кого-то оставила бы равнодушным. Впрочем, рано пока прогнозировать финалистов. Борьбу ещё продолжают 24 команды, среди которых и «Зенит» со «Спартаком».

Финал Лиги чемпионов

28 мая 2022 года Санкт-Петербург примет финал самого престижного клубного турнира Европы. Питер мог бы принять финал ещё в 2021 году, однако из-за пандемии коронавируса хозяевам финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы было предложено перенести проведение финалов на год. Таким образом, «Газпром Арена» примет решающий матч турнира в 2022 году.

Лига наций УЕФА

Со 2 июня по 27 сентября будут проведены матчи группового этапа Лиги наций. 55 европейских сборных разделены на четыре лиги: в первых трёх лигах сформированы четыре группы по четыре команды, а оставшиеся семь слабейших сборных Европы сыграют в двух группах Лиги D. Каждая сборная сыграет матчи против всех соперников в группе дома и в гостях. Матчи будут проведены в июне и в сентябре. Команды в Лиге А будут бороться за «Финал четырёх», а сборные из Лиг В, С и D – за повышение в классе. Команды, занявшие первые места в группах, поднимаются лигой выше, а команды занявшие последние места в группах А, В и С – опускаются дивизионом ниже. Сборная России играет в группе В2, где её соперниками будут Исландия, Израиль и Албания.

Чемпионат Европы среди женщин

С 6 по 31 июля 2022 года в Англии состоится континентальное первенство среди женских сборных. Матч-открытие запланирован на 6 июля на «Олд Траффорд», а 31 июля на «Уэмбли» будет разыгран трофей. Всего же будет задействовано 10 стадионов в восьми городах. Англия – единственная страна, которая подала заявку на проведение турнира. В финальной части женского чемпионата Европы сыграют 16 команд, среди которых и сборная России.

Суперкубок УЕФА

10 августа 2022 года состоится 47-й розыгрыш Суперкубка УЕФА, в котором сойдутся победители Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2021/22. Претендентов на проведение матча было два – Хельсинки и Тирана. Однако Футбольная ассоциация Албании отозвала свою заявку, поэтому 37-тысячный Олимпийский стадион в столице Финляндии без борьбы получил право на проведения Суперкубка.

Чемпионат мира

С 21 ноября по 18 декабря пройдёт главный турнир не только 2022 года, но и всего четырёхлетия. Впервые в истории чемпионат мира по футболу состоится на Ближнем Востоке, в Катаре. В финальной части турнира 32 лучшие команды мира будут разделены на восемь групп. Матчи будут проведены на восьми стадионах в пяти городах страны. Финал состоится на 80-тысячной арене в Лусаиле. Впервые в истории мировое первенство будет проведено не в мае, июне или июле. Из-за сильной жары старт подвинули на конец ноября. Несмотря на громкий коррупционный скандал, регулярные новости о погибших на строительных объектах рабочих (более 6700 человек из Индии, Бангладеша, Пакистана, Непала и Шри-Ланки), а также невыносимую жару, ФИФА не даёт усомниться – у Катара не отберут право на проведение мундиаля.

Владислав АВРАМЕНКО