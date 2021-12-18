​Шмурнов удостоен премии за работу на матче «Спартак» - «Наполи»

В субботу в Москве проходило вручение премии «Голос Спорта». Александр Шмурнов стал одним из тех комментаторов, которые стали лауреатами этой премии. Шмурнов победил в номинации «Лучший репортаж». Отмечена была работа комментатора «Матч ТВ» на матче Лиги Европы между «Спартаком» и «Наполи».

Напомним, что «Спартак» на групповой стадии Лиги Европы дважды обыграл «Наполи» - 2:1 дома и 3:2 на выезде. «Красно-белые» заняли первое место в квартете и получили путёвку в 1/8 финала турнира.

Ранее мы сообщали, что Константин Генич был признан лучшим комментатором Евро-2020, а Юрий Розанов был посмертно награждён призом «Золотой голос».