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Лига Европы

​Шмурнов удостоен премии за работу на матче «Спартак» - «Наполи»

18 Декабря 2021 • 19:39 Комментировать

В субботу в Москве проходило вручение премии «Голос Спорта». Александр Шмурнов стал одним из тех комментаторов, которые стали лауреатами этой премии. Шмурнов победил в номинации «Лучший репортаж». Отмечена была работа комментатора «Матч ТВ» на матче Лиги Европы между «Спартаком» и «Наполи».

Напомним, что «Спартак» на групповой стадии Лиги Европы дважды обыграл «Наполи» - 2:1 дома и 3:2 на выезде. «Красно-белые» заняли первое место в квартете и получили путёвку в 1/8 финала турнира.

Ранее мы сообщали, что Константин Генич был признан лучшим комментатором Евро-2020, а Юрий Розанов был посмертно награждён призом «Золотой голос».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Шмурнов
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