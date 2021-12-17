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Лига Европы

Малком назвал цель «Зенита» в Лиге Европы

17 Декабря 2021 • 11:25 Комментировать

Легионер петербургского «Зенита» Малком высказался о цели команды в Лиге Европы. «Сине-бело-голубые» попал в этот турнир транзитом через Лигу чемпионов, где заняли третье место в группе.

«Цель «Зенита» - подготовиться к «Бетису» и выйти в следующий раунд. А потом пройти еще дальше, и еще», - передает слова бразильского футболиста «РИА Новости».

Подопечные Сергея Семака вылетели из Лиги чемпионов, заняв третье место в квартете с лондонским «Челси», туринским «Ювентусом» и шведским «Мальмё».

Первый матч против севильского «Бетиса» в 1/16 финала ЛЕ состоится на «Газпром Арене» 17 февраля, а ответный пройдет через неделю в Севилье.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Малком
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