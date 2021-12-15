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Лига Европы

«Бетис» как приговор «Зениту»: Что надо знать о будущем сопернике команды Семака

15 Декабря 2021 • 10:33 Комментировать (1)

«Зенит» вылетел из Лиги чемпионов в Лигу Европы. Фанаты надеялись, что хотя бы в первых раундах удастся избежать соперников, вроде «Челси» и «Ювентуса», которые были на групповой стадии ЛЧ. «Бетис» – не гранд, но всё равно это команда, встречи с которой хотелось бы избежать. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о сопернике «Зенита» на стадии 1/16 финала ЛЕ.

В группе Лиги Европы «огурцы» играли в компании «Байера», «Селтика» и «Ференцвароша». О том, что с «бетикос» не будет просто, стало понятно уже в первом матче с «Селтиком», когда удалось 0:2 превратить в победу 4:3. И если с венгерским клубом удалось уверенно справиться (3:1, 2:0), то парни из Леверкузена позволили «Бетису» взять лишь одно очко в двух матчах (0:0, 0:4). Впрочем, этого оказалось достаточно, чтобы последний тур стал формальностью – проигрыш «Селтику» (2:3) уже ничего не значил.

А вот в Ла Лиге «Бетис» сполна пользуется слабостью конкурентов. «Барселона» переживает глубокий кризис, «Атлетико» не хватает стабильности, а «Вильярреал» после прошлогоднего триумфа в Лиге Европы и последующих выступлений в Лиге чемпионов не может удачно выступать на двух фронтах. Подопечные Мануэля Пеллегрини занимают третье место в чемпионате Испании, уступая лишь «Реалу» и «Севилье». «Огурцы» идут на серии из четырёх побед.

Ориентировочный состав: Силва – Бельерин, Бартра, Руис, Морено – Родригес, Гуардадо, Фекир – Каналес, Хуанми, Виллиан Жозе.

Главные звёзды

28-летний вингер Хуанми в текущем сезоне Ла Лиги забил уже 10 голов. В бомбардирской гонке он уступает лишь Кариму Бензема (13) и делит вторую позицию с Винисиусом Жуниором. В текущем сезоне Хуанми уже забил победный гол в ворота «Барсы», а «Эльче» получил сразу три. До переезда в Севилью вингер играл в Сан-Себастьяне, но «Сосьедад», похоже, был не его командой. Его дубль в ворота «Селтика» в первом туре был ключевым, облегчив жизнь в непростом квартете.

Виллиан Жозе – ещё один экс-игрок «Реал Сосьедада». В Севилью бразилец переехал после неудачных периодов в «Вулверхэмптоне» и «Сосьедаде». Виллиан стал больше забивать и раздавать результативных передач. В 14 матчах на его счету 6 мячей и 4 ассиста.

Хоакин – легенда Ла Лиги. 40-летний полузащитник – лицо «Бетиса», успевшее поиграть на протяжении своей долгой карьеры в нескольких клубах Ла Лиги и итальянской «Фиорентине». В чемпионате Испании капитан выходит на поле не часто, а вот в Лиге Европы – регулярно. Несмотря на возраст, Хоакин всё ещё весьма опасен. Футболист уже заявил, что завершит карьеру по окончании сезона. Хоакин хочет уйти красиво, и борьба за трофей Лиги Европы входит в его планы.

Главный тренер

У «Бетиса» весьма узнаваемый наставник. Чилиец Мануэль Пеллегрини знаком фанатам футбола по работе с «Реалом», «Ман Сити», «Вест Хэмом» и другими европейскими командами. Пять лет назад «Зенит» сильно хотел видеть его главным тренером, но Пеллегрини отказался и уехал работать в Китай.

Для чилийца это второй сезон в «Бетисе». До прихода Мануэля «огурцы» финишировали лишь на 15-м месте, а уже в первом его сезоне были в топ-6. Пеллегрини доходил с «Вильярреалом» до полуфинала Лиги чемпионов, а с «Ман Сити» брал золото АПЛ, при этом тогда у «горожан» состав ещё не был таким убойным, как сейчас.

Перспективы «Зенита» в матчах с «Бетисом»

Когда Сергея Семака спросили, кого бы он предпочёл на стадии стыковых матчей плей-офф, тренер «Зенита» чётко дал понять, что встреч с клубами из топ-5 хотелось бы избежать. Прямо сейчас «Бетис» кажется даже более угрожающим, нежели «Наполи», «Реал Сосьедад» или «Лацио», ведь эти команды после бодрого старта сильно сдали, а вот «бетикос», наоборот, набирают обороты по ходу сезона. Имя «бело-зелёных» не выглядит угрожающе, в команде нет звёзд первой величины, но жребий всё равно хочется назвать неудачным. Если «Зенит» пройдёт «Бетис», то в 1/8 финала сыграет с одним из победителей групп Лиги Европы: «Монако», «Вест Хэмом», «Црвеной Звездой», «Лионом», «Байером», «Галатасараем» или «Айнтрахтом». Не хотелось бы признавать это, однако нельзя отрицать тот факт, что «Зенит» – андердог в противостоянии с «Бетисом».

Владислав АВРАМЕНКО

Кто пройдёт в 1/8 финала Лиги Европы?
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
yoVzhikCrazy
15 Декабря 2021 в 11:46
Да и так понятно, что Бетис далеко не подарок. Удивляют мнения некоторых "экспертов", что, мол, проходимая команда, удачный жребий и т. д... Нынешний Зенит не пройдёт нынешний Бетис. Изменится ли что-то после зимнего ТО, хз... Кажется, вряд ли... Либо играть надо будет обе игры так же как с Челси.. По крайней мере с таким же настроением.
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