​Хави: «Барселоне» не повезло с жеребьёвкой Лиги Европы»

В понедельник состоялась жеребьёвка стадии стыковых матчей Лиги Европы. За билет в 1/8 финала турнира каталонцы будут сражаться с «Наполи». По поводу жеребьёвки высказался главный тренер «сине-гранатовых» Хави.

«Матч с «Наполи» будет ещё одной данью уважения Диего Марадоне. Нам не повезло. Нам придётся играть на самом высоком уровне, потому что «Наполи» - команда уровня Лиги чемпионов. Но впереди два месяца, и я надеюсь, что мы будем находиться в лучшей форме, чем сейчас. Мы работаем над тем, чтобы вернуть «Барселону» на её место», - слова Хави приводит TuttoMercatoWeb.

Стыковые матчи Лиги Европы пройдут 17 и 24 февраля.