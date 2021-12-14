Сутормин - о сопернике «Зенита» в Лиге Европы: «Жребий мог сложиться хуже»

Накануне в штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка, в ходе которой петербургский «Зенит» узнал своего соперника по 1/16 финала Лиги Европы. Подопечные Сергея Семака встретятся с испанским «Бетисом».

Полузащитник российской команды Алексей Сутормин поделился мнением о предстоящем противостоянии.

«Жребий мог сложиться хуже, если бы достался «Наполи», но «Бетис» - тоже хорошая команда. Не зря они третьи в Ла Лиге. Нужно подойти полностью готовыми к играм», - поведал хавбек в беседе с клубной пресс-службой.

Первую встречу «Зенит» и «Бетис» проведут на «Газпром Арене» 17 февраля, а ответную – спустя неделю в Севилье. Сильнейший получит путевку в 1/8 финала ЛЕ.