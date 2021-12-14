Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

Канчельскис оценил шансы «Зенита» против «Бетиса»

14 Декабря 2021 • 12:58 Комментировать

Экс-футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился своим мнением о жеребьевке стадии плей-офф Лиги Европы. В частности, эксперт высказался о сопернике петербургского «Зенита» - севильском «Бетисе».

«Ла Лига сейчас не так сильна, поэтому «Зениту» по силам победить «Бетис». Надо выходить и обыгрывать его. Шансы на успех большие», - приводит слова Канчельскиса RT.

Первый поединок между чемпионом России и испанским коллективом состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» 17 февраля. Ответную встречу соперники проведут в Севилье 24 февраля.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бетис Зенит Андрей Канчельскис
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Декабря
12:58 · Лига Европы
Канчельскис оценил шансы «Зенита» против «Бетиса»
11:44 · Лига Европы
Губерниев оценил жребий «Зенита» в Лиге Европы 2
11:36 · Лига Европы
Геркус: «Зенит» получил проходимого соперника в Лиге Европы»
09:20 · Лига Европы
​Дани Алвес высказался о «Барселоне» в Лиге Европы 1
08:24 · Лига Европы
​«Спартак» пошутил по поводу ошибки УЕФА при жеребьёвке Лиги чемпионов
00:06 · Лига Европы
Погребняк вспомнил 2008 год и спрогнозировал «Зениту» победу в Лиге Европы
13 Декабря
22:17 · Лига Европы
Колосков – о жеребьёвке Лиги Европы: «Зенит» может задуматься о победе в турнире 6
18:27 · Лига Европы
​«Не самый удачный жребий»: Семак прокомментировал попадание «Зенита» на «Бетис» 2
17:48 · Лига Европы
​Лепёхин оценил результат жеребьёвки Лиги Европы для «Зенита» эксклюзив
16:51 · Лига Европы
​Боярский: «Лучше бы «Зениту» достался «Наполи», тогда точно прошли бы, а «Бетис» сейчас сильнее «Барселоны» 4
12 Декабря
13:51 · Лига Европы
​В Польше предотвратили нападение на фанатов «Спартака» 3
11 Декабря
10:57 · Лига Европы
Экс-тренер сборной Польши: «Спартак» - слабая и посредственная команда» 5
09:18 · Лига Европы
Бека-Бека - в топ-5 лучших игроков Лиги Европы по отборам
10 Декабря
23:22 · Лига Европы
Селихов – лучший игрок группового этапа Лиги Европы по версии WhoScored 1
18:35 · Лига Европы
​Сёмин сделал скандальную публикацию в «Инстаграме» 2
Все новости
Рекомендуем