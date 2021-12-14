Канчельскис оценил шансы «Зенита» против «Бетиса»

Экс-футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился своим мнением о жеребьевке стадии плей-офф Лиги Европы. В частности, эксперт высказался о сопернике петербургского «Зенита» - севильском «Бетисе».

«Ла Лига сейчас не так сильна, поэтому «Зениту» по силам победить «Бетис». Надо выходить и обыгрывать его. Шансы на успех большие», - приводит слова Канчельскиса RT.

Первый поединок между чемпионом России и испанским коллективом состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» 17 февраля. Ответную встречу соперники проведут в Севилье 24 февраля.