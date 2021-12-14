Губерниев оценил жребий «Зенита» в Лиге Европы

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением об итогах жеребьевки стадии плей-офф Лиги Европы. В соперники петербургскому «Зениту» попался испанский «Бетис».

«Зенит» - наша лучшая команда. Я верю в победу. Жеребьевка вполне нормальная для того, чтобы «Зениту» идти дальше», - передает слова Губерниева «Спорт-экспресс».

Первая игра состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 17 февраля. Ответный поединок пройдет в Севилье 24 февраля.

Напомним, что «сине-бело-голубые» попали в Лигу Европы, заняв третье место в групповом раунде Лиги чемпионов.