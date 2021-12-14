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Лига Европы

Губерниев оценил жребий «Зенита» в Лиге Европы

14 Декабря 2021 • 11:44 Комментировать (2)

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением об итогах жеребьевки стадии плей-офф Лиги Европы. В соперники петербургскому «Зениту» попался испанский «Бетис».

«Зенит» - наша лучшая команда. Я верю в победу. Жеребьевка вполне нормальная для того, чтобы «Зениту» идти дальше», - передает слова Губерниева «Спорт-экспресс».

Первая игра состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 17 февраля. Ответный поединок пройдет в Севилье 24 февраля.

Напомним, что «сине-бело-голубые» попали в Лигу Европы, заняв третье место в групповом раунде Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Зенит Дмитрий Губерниев
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
overkill666
14 Декабря 2021 в 12:50
Бетис, скорее всего, камня на камне не оставит от Газмяса. в отличной форме команда, радует глаз. в примере, к слову, больше них только Реал забивает.
id152079006
14 Декабря 2021 в 12:09
Верим. В Бетис, естественно!
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