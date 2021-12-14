Геркус: «Зенит» получил проходимого соперника в Лиге Европы»

Известный футбольный функционер Илья Геркус, ранее занимавший пост президента столичного «Локомотива», поделился мнением о результатах жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. По ее итогам петербургский «Зенит» получил в соперники севильский «Бетис».

«Проходимый соперник. Можно играть и выигрывать. Шансы обеих команд примерно равны», - передает слова функционера «Спорт-экспресс».

Ранее было опубликовано расписание стадии плей-офф ЛЕ. Первый поединок противостояния состоится на «Газпром Арене» 17 февраля, а ответная встреча пройдет через неделю на стадионе испанского клуба.