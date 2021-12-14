Бывший нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») и махачкалинского «Анжи» Шамиль Лахиялов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым дал совет руководству «Зенита», как повысить шансы команды на проход в 1/8 финала Лиги Европы. Напомним, что в стыковых матчах питерский клуб сыграет с испанским «Бетисом».

- Справедливости ради скажу, что «Зениту» выпал не самый благоприятный жребий. «Бетис» – одна из самых играющих команд среди всех соперников, которые могли достаться. Я видел его игры в этом сезоне – конечно, по сравнению с прошлым годом «Бетис» сделал существенный шаг вперёд и в плане самой игры, и в плане организации. Недаром они сейчас борются за место в Лиге чемпионов. Думаю, по итогам чемпионата Испании они это место завоюют.

Мы не знаем в каком состоянии будет находиться «Бетис» через два с половиной месяца, но он в любом случае будет в соревновательном периоде и в тонусе. А у «Зенита» в феврале несоревновательный период, что является минусом для российского клуба. Ряд товарищеских матчей на сборах питерцы наверняка проведут, но это всё равно не то.

А плюс – тот факт, что испанские команды не очень любят играть в холод. На месте руководства «Зенита» я бы рассмотрел вариант не закрывать крышу стадиона на Крестовском в феврале-месяце и попытаться поймать «Бетис» на не совсем комфортных погодные условиях. Это может быть одним из способов достичь победного результата в домашнем матче и сделать задел перед ответной игрой в Севилье.

Думаю, более благоприятным жребием был бы «Рейнджерс» или «Брага», но что есть, то есть. Раз «Зенит» ставит максимальные задачи в Лиге Европы и тем более раз он уже смог играть на равных с «Ювентусом» и «Челси», то и против «Бетиса», значит, питерцы могут сыграть хорошо, если захотят. Будем надеяться, что «Зенит» покажет если не результат, то хотя бы приемлемую игру и заслужит положительные отзывы болельщиков.