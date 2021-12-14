Экс-главный тренер «Кубани», «Ротора» и ФК «Минск» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал жеребьёвку стыковых матчей Лиги Европы, согласно которой «Зенит» поборется за выход в 1/8 финала с «Бетисом».

- Жребий для «Зенит» великолепный. Соперник вполне проходимый, несмотря на то, что «Бетис» идёт на третьем месте в чемпионате Испании и у него есть бомбардир Хуанми. Да, «Бетис» обыграл «Барселону», но её сейчас может обыграть любая команда. Понятно, что «Зениту» придётся трудно, что у «Бетиса» стадион почти на 60 тысяч зрителей. Кроме того, в феврале испанский клуб будет находится в лучшей форме, а «Зенит» будет после сборов.

Есть ещё два фактора. Во-первых, непонятно, уйдёт Азмун или нет, возьмёт «Зенит» ещё кого-то или нет. А во-вторых, это момент травм. Повреждения, полученные в декабре Венделом, Малкомом и Дзюбой, скорее всего, в феврале будут уже в прошлом. Но на сборах возможны казусы с новыми травмами.