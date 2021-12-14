​Дани Алвес высказался о «Барселоне» в Лиге Европы

Впервые за долгие годы «Барселона» будет играть в плей-офф Лиги Европы, а не Лиги чемпионов. В последний раз такое случалось ещё в сезоне 2003/2004, когда каталонцы и начинали еврокубковую кампанию во втором по рангу клубом турнире УЕФА.

Футболист «Барселоны» Дани Алвес дал комментарий по поводу того, что команде предстоит выступить в Лиге Европы.

«Когда мы надеваем футболку «Барселоны», мы представляем её историю. Мы должны играть за «Барселону» ради её величия, независимо от соревнования. Даже если ты в футболке «Барселоны» играешь в «камень-ножницы-бумага», ты должен побеждать», - слова Алвеса приводит Marca.

В стыковых матчах за право выступить в 1/8 финала Лиги Европы «Барселона» сыграет с «Наполи».