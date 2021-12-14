​«Спартак» пошутил по поводу ошибки УЕФА при жеребьёвке Лиги чемпионов

На фоне потока новостей из-за ошибки УЕФА при жеребьёвке Лиги чемпионов шутка «Спартака» на англоязычной страничке клуба в «Твиттере» как-то была упущена из виду. Московский клуб попросил УЕФА не класть шарик с дортмундской «Боруссией» в число соперников «Спартака» во время жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы.

Если такая ошибка и будет допущена снова, жеребьёвку придётся проводить заново, как было и с Лигой чемпионов.

Стоит сказать, что дортмундская «Боруссия» начнёт путь в плей-офф Лиги Европы со стыковых матчей. Там соперником немецкой команды будет шотландский «Глазго Рейнджерс».